Güzelbahçe'de kışlık bağışı bekleniyor

Güzelbahçe Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Sosyal Market'te havaların soğumasıyla birlikte kışlık giysiler tükendi. Belediye Başkanı İnce, duyarlı vatandaşları markete destek olmaya davet etti

Havaların soğuması nedeniyle dar gelirli vatandaşların kışlık giysilere olan talebi arttı, sosyal marketteki kışlık giysiler tükendi. Kışlık giysi bağışlamak isteyenlerin Güzelbahçe Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Yelki Semtevi'nde bulunan Sosyal Market'e başvurmaları veya 234 20 20'den 1761 numaralı telefondan bilgi almaları istendi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "2009'da Belediye Başkanı olduktan sonra Güzelbahçe'ye bağlanan Yelki'de bir binamızı sosyal yardımlaşma için düzenledik. İhtiyacı olmayandan ihtiyacı olana ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Sosyal Market vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bir toplumsal yardımlaşma ve dayanışma projesi olan Sosyal Market'e duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan Sosyal Marketimizi ziyaret edip ihtiyaç fazlası eşyalarını bağışlamalarını istiyoruz" dedi.

Temizlenip dağıtılıyor

Açıldığı günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Güzelbahçe Belediyesi Sosyal Marketi'yle yüzlerce aileye giysi ve ev eşyası yardımı yapıldı. Güzelbahçe'de yaşayan dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Sosyal Market'e bağışlanan eşyaların temizliği, bakım ve onarımı yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor.