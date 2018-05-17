Güzelbahçe'ye vapur seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçelilerin merakla beklediği gemi seferlerine 18 Mayıs Cuma başlıyor. 07.35'de Güzelbahçe'den Konak'a hareket edecek ilk geminin yolcuları arasında Başkan Aziz Kocaoğlu da olacak

Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilecek Güzelbahçe seferlerine yarın sabah start veriyor. Denizcilik Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığı’ndan gerekli iznin alınmasının ardından seferlerini kısa sürede yapma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçelilerin sabırsızlıkla beklediği ilk vapur seferini 18 Mayıs Cuma günü yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Güzelbahçe'den Konak'a 07.35'de hareket edecek vapurda yolcuları yalnız bırakmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yassıcaada, Foça ve Mordoğan seferlerine ise önümüzdeki günlerde başlayacak.