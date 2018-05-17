Güzelbahçe'ye vapur seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçelilerin merakla beklediği gemi seferlerine 18 Mayıs Cuma başlıyor. 07.35'de Güzelbahçe'den Konak'a hareket edecek ilk geminin yolcuları arasında Başkan Aziz Kocaoğlu da olacak

Güzelbahçe'ye vapur seferleri başlıyor
17 Mayıs 2018 Perşembe 13:20

Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilecek Güzelbahçe seferlerine yarın sabah start veriyor. Denizcilik Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığı’ndan gerekli iznin alınmasının ardından seferlerini kısa sürede yapma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçelilerin sabırsızlıkla beklediği ilk vapur seferini 18 Mayıs Cuma günü yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Güzelbahçe'den Konak'a 07.35'de hareket edecek vapurda yolcuları yalnız bırakmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yassıcaada, Foça ve Mordoğan seferlerine ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Etiketler; #izmir #güzelbahçe #aziz kocaoğlu #güzelbahçe vapur
Önceki Haber
İki TIR çarpıştı: Akraba şoförler öldü
Sonraki Haber
İzmir'de tehlikeli yolculuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.