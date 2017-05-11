Hadise, Anneler Günü'nde Optimum'da

POP müziğin sevilen seslerinden, ünlü şarkıcı Hadise, Anneler Günü'nde, İzmir Optimum'da hayvarlı ile buluşacak

Güçlü sesi, dansları ve çok sevilen hit şarkıları ile hayranlarının gönlünü fetheden Hadise, Anneler Günü'ne özel mini konseri ile coşkuyu doruklara çıkaracak. Optimum'da imza günü ile birlikte mini bir konser verecek olan Hadise, hayranlarına güzel bir gün yaşatacak. Müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları kadar, sempatik ve sıcak tavırlarıyla da dikkat çeken Hadise 14 Mayıs Pazar günü, saat 16.00'da İzmir Optimum'da hayranlarının karşısında olacak. Hadise, muhteşem sahnesi, kendine özgü yorumuyla şarkılarını seslendirerek dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.







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