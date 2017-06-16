Hakimi tehdit eden 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde trafikte tartışma sırasında, yaya olan İzmir Adliyesi'nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi hakimi B.Y.'yi kovalayıp, tehdit etmekle suçlanan otomobil sürücüsü Hasan Cüneyt Ö. ile yanındaki arkadaşı Tuncay Ö. tutuklandı

Olay, geçen 5 Haziran'da saat 18.30 sıralarında Bahçelievler semti 510 sokak üzerinde bulunan Helal Para Camisi önünde meydana geldi. Hasan Cüneyt Ö., yönetimindeki otomobili oto yıkamacıya götürmek için sokağa girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen hakim B.Y.'nin karşıya geçebilmesi için durup, beklemeye başladı. Bu sırada arkasında bulunan motosikletli kornaya basıp yol vermesini istedi. Hasan Cüneyt Ö. iddiaya göre, motosikletliye dönüp, hakaret içeren sözler söyledi. İddiaya göre hakim B.Y., lafın kendisine söylendiğini sanıp, sürücü Hasan Cüneyt Ö. ile tartıştı, aracın plakasını aldı. Hasan Cüneyt Ö. bunun üzerine hakim B.Y.'yi, arkadaşı Tuncay Ö. ile birlikte kovalamaya başlayıp, tehdit etti. Ağır ceza mahkemesi üyesi hakim B.Y. de bu iki kişiden şikayetçi oldu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şoför Hasan Cüneyt Ö. ve arkadaşı Tuncay Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen emekli Hasan Cüneyt Ö., suçlamayı kabul etmedi. Hasan Cüneyt Ö., ifadesinde şunları söyledi:



"Yayaya geçmesi için yol verdim. Arkamda bulunan motosiklet sürücüsü kornaya bastı. Ben de kendisine 'Öküz' diye laf söyledim. Yaya olan kişi lafı ona söylediğimi zannetti. Arabanın plakasını aldı. Ben de plakayı neden aldığını sordum. Bana el kol hareketi yapıp, 'Asayişi çağıracağım. Benim kim olduğumu biliyor musun? Seni FETÖ'cülükten tutuklatacağım, burnundan fitil fitil getireceğim' dedi, hakaret de etti. Ben de aracı oto yıkamacıya bıraktım. Bana uzaktan yine el kol hareketi yapmaya devam ediyordu. Ben de sinirle 'Gel lan buraya' dedim ve arkasından koşmaya başladım. Benden kaçmaya başladı. Mahalleden tanıdığım Tuncay, bu kişinin bana bir şey yaptığını düşünüp, bana yardım için peşinden koştu. Tuncay, bu kişiyi durdurup konuşuyordu. Bu kişi bana 'Fedailerini mi gönderdin' diye bağırdı. İftar saati yakın olması nedeni ile trafik sıkıştı. Yoldan geçen bir kişi 'Ağbi bırak uğraşma, git işine' dedi. Ben de daha fazla uğraşmamak için geri dönüp yoluma gittim. Ben bu kişinin hakim olduğunu bilmiyordum. Kimseye de koşturup yakalamasını söylemedim."



Diğer şüpheli Tuncay Ö. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.



İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Hasan Cüneyt Ö. ve Tuncay Ö.'yü 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından tutukladı.