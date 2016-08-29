Haber Kaynağı: DHA

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen işadamlarına yönelik olarak geçen 8 Ağustos'ta yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Geçen perşembe günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Kavuklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk'un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, hakim, diğer şüpheliler Metehan Kavuk, Ahmet Küçükbay, Kamil Karakaş, Remziye Aras, Nurettin Bilgi, Hami Çatalyürek ve Ruhi Ünalan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yaptığı itirazı değerlendiren İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği, serbest bırakılır bırakılmaz bir başka FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli için 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' verdi.İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar sonrası Remziye Aras ve Nurettin Bilgi, yakalandı, hakim karşısına çıkarılan ve tutuklama kararları yüzlerine okunan Aras ile Bilgi cezaevine gönderildi. Kaçtığı iddia edilen kuyumcu Kamil Karakaş da bugün elindeki bavulla, avukatı Yasemin İnceoğlu ve eşiyle birlikte adliyeye gelip İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne teslim oldu. Hakim tutuklama kararını, Karakaş'ın yüzüne okudu. Tutuklanan Karakaş, cezaevine götürüldü.İki çocuk babası kuyumcu Kamil Karakaş, tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki soruşturma nedeniyle verilen tutuklama kararına riayet etmeye geldim. Devletime güveniyorum. Çünkü benim bu yapıyla, bu yapının elebaşları veya köşe taşlarıyla hiçbir ilgim yok. Biz sektörümüzde halka açık tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra, yıllardır devletine ve milletine sadakati ile bilinen bir kişiyim. Zor bir dönemden geçiyoruz, hak ve adaletin en kısa zamanda yerini bulacağına inanıyorum" dedi.Polis, haklarında tutuklama kararı verilen diğer üç işadamı Metehan Kavuk, Ruhi Ünalan ve Hami Çatalyürek'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Soruşturmada daha önce tutuklanan 11 kişi arasında Abdullah Kavuk'la birlikte İdil Kozmetik firması sahibi Mehmet Timuroğlu, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Sebahattin Kasap ile eski Zaman Gazetesi Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan'la birlikte Halil Mezik, Rüstem Ergül, Durmuş Ali Şanal, Tamer Kömürgöz, Ahmet Erdem Tekinay, Özcan Damoğlu ve Harun Kurt yer almıştı.