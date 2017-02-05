Halit Şekerci'nin 30 karikatürü Karikatür Müzesi'nde

İzmir'de yaşamını sürdüren eski Akbaba Dergisi çizerlerinden Halit Şekerci'nin Türkiye'deki güncel gelişmeleri değerlendirdiği karikatürlerinden oluşan 'Haber'e Çizgi' isimli karikatür sergisi Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi'nde açıldı

Aynı zamanda mimar olan Şekerci'nin 30 karikatüründen oluşan serginin açılışına Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Mehmet Aslan, Simge Sanatçı Grubu üyelerinin yanı sıra çok sayıda karikatürist ve sanatsever katıldı. Her gün bir karikatür çizdiğini dile getiren Halit Şekerci, günlük olayları çizgileriyle yorumladığını söyledi. Çizgilerini internet ortamında da paylaştığını da belirten Şekerci, “Bizler yani eski kuşak çizerler olarak teknolojiye ayak uydurduk. Mizah anlayışımıza uygun dergi kalmayınca, her gün bir karikatür çiziyor, internet ve sosyal paylaşım sitelerinde insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bugün de sergide yer alan eserlerimle sanatseverle, dostlarımla buluştumö dedi. Güldürürken düşündüren, birbirinden ilgi gören 30 karikatürden oluşan sergi 15 Mart tarihine kadar izlenebilecek.

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