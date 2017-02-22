Halkların Köprüsü Derneği'nden o olaya tepki

Halkların Köprüsü Derneği, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan ve sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla tepki çeken ayakkabı işçisi hakkında basın açıklaması yaptı

Aynı imalathanede çalıştığı Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırırken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla paylaşan Hasan Kartal'a tepkiler sürüyor. Olayın ardından, fotoğrafın şakalaşma sırasında çekildiğini, yazdığı başlığın ise hata olduğunu açıklayan Hasan Kartal, gözaltına alınarak götürüldüğü Işıkkent Polis Merkezi'nde olayla ilgili ifade verdi. Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, işkence' suçlamasıyla adli işlem başlatılan Hasan Kartal'dan Suriyeli işçi Mustafa ise şikayetçi olmadı. Hasan Kartal ifade işleminin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Halkların Köprüsü Derneği'de bugün olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Olayın gerçekleştiği Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde biraraya gelen dernek üyeleri 'Özür diliyoruz' yazılı pankart açtı. Grup adına açıklamayı Dernek Başkanı Cem Terzi yaptı. Terzi, "2 gün önce Suriyeli bir işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafı, altına 'Türk'ün Suriyeli'den intikamı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşan ve tepkiler sonrası olayın sanıldığı gibi şiddet içermediğini, şakalaşmadan ibaret olduğunu söyleyen kişiye 'Şakasına bile tahammül etmiyoruz' demek için buradayız" diye konuştu.



Suriyeli işçilerden ve bütün Suriyelilerden özür dilemek, Suriyeliler'e yönelik nefret söylemine karşı mücadele etmek için biraraya geldiklerini söyleyen Terzi, "İzmir'de yaşayan Suriyeliler'e 'sizi seviyor ve sayıyoruz, haklarınız var, asla yalnız değilsiniz' demek için buradayız" dedi.