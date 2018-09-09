Haluk Levent Ferdinand'ı ziyarete İzmir'e geldi

Sanatçı Haluk Levent, Trabzon'da Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçan ve günler sonra denizde bulunmasının ardından satın aldığı "Ferdinand" isimli danayı Kemalpaşa ilçesindeki barınağında ziyaret etti

Haluk Levent Ferdinand'ı ziyarete İzmir'e geldi
09 Eylül 2018 Pazar 14:29

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9 Eylül konserinde sahne  almak için kentte gelen Levent, Kemalpaşa'daki hayvan barınağına geçti.

Barınak yetkilisi Sibel Çakır'dan dananın sağlık durumu hakkında bilgi  alan Yüksel, bir süre ilgilendiği hayvana yem verdi.

Haluk Levent, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferdinand'ın  yeni evinde çok mutlu olduğunu, veteriner kontrolünde hayatını sürdürdüğünü  söyledi.

Tuzlu suda kalmasından dolayı sağlık sorunları yaşayan hayvanın  tedavisinin sürdüğünü belirten Yüksel, "Son dönemde gözleri oyulmuş, istismara  uğramış hayvanları gördükten sonra Ferdinand bir semboldür. O kadar çok içimiz  acıyor ki. Şunu söylemeye çalışıyoruz, çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden  doğa, insan ve memleket sevgisini gösteremeyiz." dedi.

Sanatçı Yüksel, benzeri hayvan barınaklarına mama yardımı yapılması  konusunda da sosyal medyadan destek çağrısında bulunacağını aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #haluk levent #ferdinand #dana #izmir
Önceki Haber
Doların turşusunu kurdular
Sonraki Haber
Kula Jeoparkı'na ilgi 5 yılda 11 kat arttı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.