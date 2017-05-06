Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, mülteci hapishanesi gibi oldu

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve sınırdışı edilmek için Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan mültecilerin burada ne yaşadıkları bilinmiyor. Bir hafta önce, pencerelerden sarkıp ellerini uzatan erkek ve kadınların 'Yardım edin', 'Yemek', 'Burası Guantanamo' seslerine çocuk çığlıklarının karıştığı bir video yayınlandı.
Konuyla ilgili bilgi almak adına İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nü aramamıza rağmen yetkili mercilere bir türlü 'bağlanamadık'. Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde pencerelerden sarkıp ellerini uzatan mültecilerin 'Yardım edin' çığlıkları da toplumun dikkatini yeteri kadar çek(e)medi.
'Avukatlar merkeze giremiyor'
Bu merkezde idari gözetim altında tutulan müvekkilleri için kaygılanan avukatlar olduğunu, sorumluluk gereği kendi ismini de vermek istemeyen İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi avukat şunları söyledi: Şu anda merkeze avukatlar giremiyor. Avukat arkadaşlarımızdan bu noktada bilgi aldık. Kimin tarafından verildiği bilinmeyen sözlü bir emir sonrası oraya giden avukat arkadaşlarımız içeri giremiyor. Konuyla ilgili İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'yle de görüşmeler yaptık. Ancak hala bir sonuca varamadık. Müvekkilini savunmak için görüşmeye giden ancak görüşemeyen avukat arkadaşlarımız var. Bu konu hakkında elimizden geleni yapıyoruz ve yapmayı da sürdüreceğiz.
'İçeride yaşananlar bilinmiyor'
Burada bir tutukluluk halinin yaşandığını ve müvekkilleriyle görüşme imkanlarının sağlanmadığını ifade eden avukat, 'Burada kalan kadın ve erkek mültecilere küfür edildiği, yemek verilmediği, işkenceye maruz kaldıkları gibi iddialar var. Ancak bu konuda elimizde de durumu gösteren net bir belge yok. Bunun nedeni ise avukatların içerideki müvekkilleriyle görüşememesi. Düzenli görüşemedikleri için içerde ne yaşandığına dair net bir bilgimiz de yok. Avukat arkadaşlarımızı müvekkilleriyle görüştürmemek için çeşitli bahanelerle saatlerce kapıda bekletiyorlar. Tamamen keyfi bir uygulama ile avukatın mesleki faaliyetleri engelleniyor. Bu zaten Avukatlık Kanunu'na aykırı. Aynı zamanda da bir suç. Oraya gidildiğinde göç uzmanları, avukatları içeriye almak istemiyor. Bunun nedeni de bilinmiyor. Ayrıca böyle bir hakları da yok. Avukat arkadaşlarımız, hasta ve gözleri morarmış insanları gördüklerini ve neden diye sorduklarında ise 'yere düştüğü' gibi cevaplar aldıklarını söyledi. Ancak tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Çünkü içeri girilemiyor' diye konuştu.
Türkan Saylan'da basın açıklaması
Yaşanlara dikkat çekmek ve merkezin denetime açılmasını, şeffaflığı sağlamak talebi ile Halkların Köprüsü Derneği öncülüğünde bugün saat 11.00'da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak.
İlk tasarlandığında giriş çıkış yapılabilecekti
İlk tasarlandığında mültecilerin akşamları imza atacakları, giriş çıkış yapabilecekleri bir merkez olarak planlanan İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, şimdi bir hapishane gibi oldu. 'Yabancıların Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesine göre sınır dışı edilme nedenleri var. İlk olarak eğer bir yabancı hakkında sınır dışı edilme kararı alınıyorsa o kişiye idari gözetim kararı alınıyor. Yani idari gözetime alınan yabancılar buralarda tutuluyor' diyen avukat, binaların dışarıdan bakıldığında lüks, bakımlı yeni binalar olarak göründüğünü ancak binaların insani koşullarının çok yetersiz olduğunu söyledi.