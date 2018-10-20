Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Başkanlığı için başvurdu

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçe gezilerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu resmen yaptı. Başkan Karabağ, "CHP İzmir'de 30 ilçeyi ve büyükşehiri almayı hedefliyor. Bunu da inşallah gerçekleştirecektir. Yola çıkan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi

Eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ve meclis üyesi Mustafa Çekiçci ile CHP il binasına gelen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile bir süre sohbet eden Başkan Hasan Karabağ, aday adaylığı kararı hakkında da kısa değerlendirme yaptı. Karabağ, "Başvuru süresi uzatılmasına rağmen biz dosyamızı sunduk. CHP İzmir'de 30 ilçeyi ve büyükşehiri almayı hedefliyor. Bunu da inşallah gerçekleştirecektir. Yola çıkan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

BELEDİYECİLİK SADECE GÜNLÜK İŞLERİ YAPMAK DEĞİLDİR

Bir süredir ilçe turları yaparak 15 ilçede parti örgütlerini ziyaret eden Başkan Hasan Karabağ, genel iktidara giden yolun yerelde iktidardan geçtiğini söyledi. Karabağ, "15 çevre ilçeyi gezdik. Çok sayıda aday arkadaşımız var. İzmir'de partimiz hala umut partisi. Bunu genele taşımamız lazım. Partinin başarısı belediyelerde seçilmiş başkanlarımızın başarısına ve partiyi büyütme sevdasına bağlı. Belediyecilik sadece günlük işleri yapmak değil savunduğunuz ideolojiyi iktidara taşımaktır. İstanbul belediyesi Türkiye'yi bu hale getirdi. Yerel yönetimlerde 89'daki gibi bir tabloyu yakalamalıyız ve iktidara giden yolu örmeliyiz" diye konuştu.

YÜCEL: SÖZ VERİYORUM

Dosyayı teslim alan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, Başkan Hasan Karabağ'ın aday gösterilmesi durumunda arkasında duracakları sözü verdi. İl Başkanı Yücel, "Kendisi biliyorsunuz Bayraklı'nın ilk belediye başkanı. İki dönemdir başarılı bir belediyecilik yapıyor. Partimizi de en iyi şekilde temsil ediyor. Kendisine görev verildiği takdirde yine partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve belediyeyi de en iyi şekilde yöneteceğine inanıyoruz. Arkasında olacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyorum" dedi.