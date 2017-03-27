Hasanağa Bahçesi'ne 300 yeni ağaç dikildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Hasanağa Bahçesi’nde hastalıklı, ekolojik ömrünü tamamlayarak devrilme tehlikesi bulunan 138 ağacı kaldırdı; yerlerine çınar, çam, ıhlamur ve erguvan gibi çeşitli türlerde yaklaşık 300 ağaç dikti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’da tarihi nitelik taşıyan Hasanağa Bahçesi’nde ekolojik ömrünü tamamlamış, hastalıklı ve devrilme tehlikesi bulunan 138 adet ağacı alandan kaldırdı. İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu kararları dikkate alınarak gerçekleştirilen bu çalışmalarla birlikte, bahçenin bitki dokusunu gençleştirmek amacıyla çınar, çam, ıhlamur ve erguvan gibi çeşitli türlerde yaklaşık 300 adet ağaç dikildi.





Buca’nın nefesi



Buca Hasanağa Bahçesi, İtalyan asıllı Levanten işadamı Aliotti’nin ölümü üzerine mülk varisleri tarafından satılığa çıkarılmış ve 1926 yılında Ödemiş eşrafından Sarıgöllü Hasan Ağa tarafından satın alınmıştı. Hasan Ağa, bahçeye biri kuzeyde diğeri güneybatı köşesinde olmak üzere iki konut ile bir bağ köşkü, konut büyüklüğünde bir kuş kafesi ve kaskatlı bir havuz inşa ettirdi. Bahçe, Hasan Ağa ailesinin mülkiyetinde bulunduğu sürede halka açık tutuldu, bir mesire yeri olarak kullanıldı ve zamanla “Hasan Ağa Bahçesi” olarak adlandırıldı. Köşk ise 1930’lı yılların başında yandı.



55 bin metrekarelik yeşil dokuya sahip olan Hasanağa Bahçesi’nde 4 ayrı yerde piknik alanı, 2 çocuk oyun alanı, 2 basket sahası ve squash alanı ile , 100 metrekarelik kondisyon sahası, bin 375 metrelik koşu yolu, 40 araçlık otopark ve oturma grupları ile Meryemana havuzu yer alıyor.



