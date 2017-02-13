Hasköy arıtması hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır merkeze uzak yerleşim yerlerinin atık su sorununu çözmek amacıyla ilçeye ikinci bir arıtma tesisi daha kazandırdı. 13,7 milyon liralık yatırımla Hasköy'de kurulan tesis hizmete girdi. Büyükşehir'in K.Menderes havzasında kurduğu arıtma sayısı da böylece 11'e çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Menderes Havzası'nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliği sürdürüyor. Havzada Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı ile Ayrancılar -Yazıbaşı ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır Hasköy'deki arıtma tesisini de tamamlayarak hizmete aldı. Bayındır'ın Arıkbaşı, Çırpı, Hasköy ve Havuzbaşı yerleşimlerinin evsel atık sularını arıtan tesis, Hasköy ve Gerenler Mahallesi sınırları içerisinde 10 bin metrekarelik alanda yer alıyor. Günlük 2000 metreküp artıma kapasitesiyle yaklaşık 10 bin kişinin atık suyunu arıtacak kapasiteye sahip tesiste, ileri biyolojik yöntemlerle arıtma yapılıyor.

12. arıtma Tire'de

Arıkbaşı, Çırpı, Hasköy ve Havuzbaşı mahallelerinin evsel atıklarının alınarak tesise iletilmesi amacıyla yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda atık su iletim hattı ile iki adet terfi merkezi imalatı da yapıldı. İletim hattı ve elektrik temini ile birlikte yapılan yatırım miktarı 13,7 milyon liraya ulaştı. Hasköy arıtma tesisinin de devreye girmesiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin K.Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı 11'e çıktı. İZSU, havzanın 12. arıtma tesisini de Tire'de kuruyor. 2009'da Bayındır'da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan arıtmanın ardından Hasköy, ilçenin ikinci ileri biyolojik atık su arıtma tesisi oldu.