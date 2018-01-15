Hasta arkadaşlarına gitarıyla moral veriyor

İzmir'de, 29 yaşındaki diyaliz hastası İsmail Ulus, tedavi gördüğü Kronik Diyaliz Eğitim Merkezinde gitarıyla kendisi gibi böbrek nakli olmayı bekleyen hastalara şarkı söyleyerek moral veriyor

Seferihisar ilçesinde yaşayan Ulus'a 9 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir yıl sonra diyaliz tedavisi görmeye başlayan Ulus'a 13 yaşındayken dokularının uyması sonucu annesi Kibar Ulus'un böbreği nakledildi.



Annesinin böbreğiyle hayata tutunmayı başaran Ulus'un bu mutluluğu 4 yıl sürdü. Nakil olan böbreğinden rahatsızlanan Ulus, yeniden böbrek nakli olmak için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvurdu.



Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle lise eğitimini bırakmak zorunda kalan Ulus'un tedavisine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Diyaliz Eğitim Merkezinde yeniden başlandı.



Eline daha önce hiç gitar almayan Ulus, arkadaş ortamında gördüğü bu enstrümanı çalmak için eğitim aldı. Gitarda yeteneğini keşfeden Ulus, müzik sayesinde acılarını unutarak yeniden sosyal hayata döndü.



Kendisine umut aşılayan gitarını diğer diyaliz hastaları için de çalmak isteyen İsmail Ulus, diyaliz merkezine gelen hastalara mini konserler vermeye başladı.





"Çaldığım gitarın hastalara moral olduğunu düşünüyorum"



Ulus yaptığı açıklamada, yeniden böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü, o zor günleri gitarı sayesinde geride bıraktığını, yeniden hayata döndüğünü söyledi.



Gitarıyla diyaliz merkezine geldiği ilk günü hala unutamadığını belirten Ulus, "Çaldığım gitarın hastalara moral olduğunu düşünüyorum. Benim hislerime ortak oluyorlar. Onlara mutluluk vermek, hastalıklarını ve hastane ortamını unutturmak güzel oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.



Diyaliz merkezine gelince arkadaşlarının kendisine gitarını getirip getirmediğini sorduklarını anlatan Ulus, 4 saat süren tedavi öncesi arkadaşlarının etrafına toplanıp kendisinden eğlenceli şarkılar çalmasını istediklerini ifade etti.





"İsmail gitarıyla bizim moral kaynağımız"



Böbrek nakli olmayı bekleyen 32 yaşındaki Gülay Günçıkan, 1,5 yıldır diyaliz merkezinde tedavi gördüğünü, İsmail sayesinde hayatının en eğlenceli günlerini yaşadığını belirtti.



Ulus'un çaldığı gitar sayesinde kendisini hiç hastanede gibi hissetmediğinin altını çizen Günçıkan, "İsmail, çok güzel çalıyor. Eğleniyoruz, moralimiz düzeliyor. Keşke her gün çalsa." diye konuştu.



Tedavi olmak için 6 ay önce diyaliz merkezine geldiğinde Ulus'un gitar çalmasına çok şaşırdığını belirten 53 yaşındaki Gürbüz Diker de onu dinlerken kendisini huzurlu hissettiğini söyledi.



İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal da Ulus'u çok uzun zamandan bu yana tanıdığını, onu yaşama olan bağlılığıyla tüm hastalarına örnek gösterdiğini söyledi.



Ünal, "İsmail, burada böbrek bekleyen hastalara ümit oluyor. Morali yüksek bir hastanın umudu var demektir. Umudu olan hasta tedaviye uyum sağlar. Örneğin diyaliz tedavisinin kurallarına uyar, ilave ilaçlarını alır, verilen diyetine uyar." diye konuştu.