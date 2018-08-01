Hastalar 3.5 saat rapor bekledi

İzmir Alsancak Nevvar Salih işgören hastanesin de kan tahlili yaptıran vatandaşlar, heyet raporu sonuçları için yaklaşık 3 buçuk saattir bekliyorlar

Hastalar 3.5 saat rapor bekledi
01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:40

Burcu Özkan- İzmir Alsancak Nevvar Salih işgören hastanesin de kan tahlili yaptıran vatandaşlar, heyet raporu sonuçları için yaklaşık 3 buçuk saattir bekliyorlar. Heyet raporunda doktorların sonuçlar için toplandığını söyleyen sağlık çalışanları, yapılacak birşey olmadığını ve sağlık problemlerinde sonuçların önem sırasına göre sıralandığını belirterek vatandaşların ona göre sıraya konulduğunu söylediler.

Saatlerdir bekleyen çocuklu kadınlar, engelli vatandaşlar ve hastalar, beklemekten perişan olduklarını ve sonuçların doktorlar tarafından bu kadar bekletilerek verilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek konuya çözüm getirilmesini istediler.

Vatandaşlara yaklaşık 3 buçuk saat bekledikten sonra akşamüstüne doğru, toplu halde sağlık görevlileri tarafından sonuçlar dağıtıldı. Engelli ve çocuklu vatandaşlar yaşanan bu olaya isyan ettiler ve birdaha yaşanırsa şikayet edeceklerini söylediler .

Etiketler; #alsancak #izmir #nevvar salih işgören
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