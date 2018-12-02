Hastalıklarına klozete oturarak dikkat çekmeye çalıştılar

İzmir'de İnflamatuar (iltihaplanma) Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (IBHAYD) üyeleri, günde 30- 40 kez tuvalete gitmek zorunda olduklarını, bunun da hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, ilginç bir eylem yaptı. Dernek üyesi 3 kişi, hastalığın rengi olan mor balonlarla süsledikleri standın önünde aynı renkte tişörtler giyip yanlarında getirdikleri klozetlere oturarak, bu hastalığı yaşayanların farkına varılmasını istedi. Kentin en işlek Konak Meydanı'nda klozet üzerine oturanları görenler, şaşırdı

Ülseratif kolit crohn (iltihaplı bağırsak hastalığı) ve bağırsak hastalıkları sorunu yaşayan, İnflamatuar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (IBHAYD) üyesi bir grup vatandaş, 1-7 Aralık farkındalık haftası nedeniyle İzmir'in Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı girişinde, bir araya geldi. Yaşadıkları hastalığın hayatlarını olumsuz şekilde etkilediğini belirten dernek üyesi beş kişi ilginç bir eylem yaptı. Gün içerisinde sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldıkları ve bunun da hayatlarını zorlaştırdığını anlatmak isteyen dernek üyelerinden üçü yanlarında getirdikleri klozetlerin üzerine oturdu.

HEDEFLERİ 'ACİL TUVALET BEKLEYEMEZ' PROJELERİNİN TÜRKİYE'DE UYGULANMASI

Yine temsili olarak klozet ve tuvalet kağıdı görselleri ile de yaşadıklarına dikkat çekmek isteyen IBHAYD üyeleri, şaşkın bakışlar arasında farkındalık oluşturmaya çalıştı. Dernek Başkanı Ömür Akkaya, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 'Acil Tuvalet Bekleyemez' kartı projesini hayata geçirdiklerini ve bu projenin Türkiye genelinde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi. Bu sağlık sorunu nedeniyle eve hapsolmak istemediklerini aktaran Ömür Akkaya, gün içerisinde 30, bazen de 40'ları bulan tuvalet ihtiyacı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Yurt dışında birçok ülkede bu kart uygulamasının olduğunu ifade eden Akkaya, "Biz de bunu İzmir'de 1 yıldır kullanıyoruz. Amacımız bu kartın tüm Türkiye'de kullanılması. Bu hastalığın farkına varılmasını istiyoruz. Kullandığımız ilaçların bir çoğu piyasada yok. İlaç bulamadığımız için de sıkıntı yaşıyoruz. Doğu illerinde bu hastalık uzmanı doktorlar olmadığı için hastalar Batı'daki illere gelmek zorunda kalıyor" dedi.

'KART İLE TUVATLERDE ÖNCELİKLİ OLACAĞIZ'

Amaçlarının Türkiye'ye bu hastalığı tanıtmak olduğunu kaydeden Ömür Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elinde bu hastalığı taşıdığına dair raporu olan herkese, kartı ücretsiz olarak veriyoruz. Böylece kart ile tuvaletlere girmek öncelikli hale geliyor. Alışveriş merkezlerine, sinema salonlarına gitmeye korkuyoruz. Buralarda 'tuvalet sırası bize gelecek mi' diye endişe yaşıyoruz. Öğrenciler okullarında, bir işte çalışan arkadaşlarımız da iş yerinde bu kartı gösterdiklerinde öncelikli hale gelecekler. Hayatımızın her alanında kullanabiliriz. Nasıl engelliler için tuvaletler varsa, bu tuvaletlere bizim hastalığımızı da belirten ibareler konulmasını ve bu hastaların da bu tuvaletleri kullanmasının sağlanmasını istiyoruz. Kartın hem yaygınlaştırılmasını hem de öncelikli hale gelmesini istiyoruz. Bu rahatsızlığı yaşayanlar en fazla 2 dakika tuvaletini tutabiliyor."

Dernek üyeleri, tüm gün Konak'ta, halkın kendilerini fark etmesi için çalışma yapacak.