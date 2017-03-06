Hastane bahçesinde uyuşturucudan ölüm!

İzmir Karabağlar 'da uyuşturucu kullanan bir kişi hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Olay İzmir Karabağlar'da bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki Ferdi Tunçer, hastanenin bahçesinde bulunan bekleme salonunda geceleri kalarak hayatını sürdürüyordu.Tunçer, hastane bahçesinde bulunduğu sırada fenalaştı. Bahçede bulunan hasta yakınları durumu hastaneye çalışanlarına haber verdi. Sağlık ekipleri, Tunçer'i acil servise kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak müdahalelere rağmen Tunçer kurtarılamadı. Yapılan incelemede Tunçer'in uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Tunçer'in cesedi savcı incelemesinden sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.