Hastane önünde ilginç olay: İki kadın da takside doğum yaptı

İzmir'de ilginç bir olay meydana geldi. Doğum sancıları tutan iki kadın Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastenesi'ne getirildiğinde içeriye girmeye fırsat bulamadan takside doğum yaptı

İzmir'de bulunan Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları hastanesi önünde ilginç bir olay meydana geldi. İki kadın da doğum sancıları tutunca taksi ile hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Ancak doğumlar takside başladığı için iki kadın da takside doğum yaptı.



Doğumlardan ilki sabah saatlerinde meydana geldi. Bornova Altındağ semtinde oturan İ.R.'nin erken saatte doğum sancıları başladı. Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışan kadının doğumu başlayınca kadın hastaneye alınamadı. Bu yüzden görevliler ve ebe dışarıya çıkarak takside kadına doğum yaptırmak durumunda kaldı. Taksinin etrafı çarşafla kapatıldıktan sonra doğum saat 08.00 civarında gerçekleştirildi. Bebek hemen içeriye alınırken kuvöze konuldu. Anne de daha sonra sedye ile içeriye alındı.



Hastanede bu doğumun yankıları sürerken yaklaşık bir saat sonra yine bir taksi korna çalarak hastaneye yaklaştı. Suriyeli E.R. de doğumun gerçekleşmeye başlaması nedeniyle takside doğum yapmak durumunda kaldı. Yine taksinin etrafı çarşafla çevrilirken ebeler burada kadına doğum yaptırdı. İkinci bebek de saat 09.10'da dünyaya geldi.



Dünyaya gelen iki bebeğin de kız bebek olduğu öğrenilirken, bebeklerin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.



İki annenin de aynı şekilde aynı gün doğum yapması ise günün konusu oldu.