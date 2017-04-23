Hastanede bayram coşkusu

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ziyaret edildi, hediyeler verildi

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çocuk Servisi ve poliklinik odaları süslendi. Muayene için bekleyen ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yatarak tedavi olan çocuklara palyaçolar tarafından balon ve Türk Bayrağı hediye edildi. Etkinlik kapsamında Çocuk Poliklinik ve Servisini ziyaret eden Çiğli BEH Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu çocuklara hediyelerini dağıtarak "Çocukların sağlığı bizlere emanet. Onlara en iyi tedavi olanaklarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün de çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. Milli bayram olmanın ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazanmış olan bu günde, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum." dedi.

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