Hastanede bu kez güvenlik görevlisine saldırı!

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bu kez bir hasta güvenlik görevlisine saldırdı

Sağlık kurumlarındaki saldırılara bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelen 50 yaşındaki hasta Ayhan E., hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Merve Demir'e saldırdı.



Olay hastanenin acil servisinde saat 02.30 civarında meydana geldi. Ayhan E. ile güvenlik görevlisi Merve Demir bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ayhan E., tartışma esnasında elinde bulunan şişeyi Demir'in suratına fırlattıktan sonra genç kıza saldırmaya başladı. Hastanenin diğer güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle genç kız saldırgan adamın elinden kurtarıldı.



Olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polisler Ayhan E.'yi gözaltına aldı. Yaralanan Demir ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.