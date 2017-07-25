Hastanede bu kez güvenlik görevlisine saldırı!

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bu kez bir hasta güvenlik görevlisine saldırdı

Hastanede bu kez güvenlik görevlisine saldırı!

Sağlık kurumlarındaki saldırılara bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelen 50 yaşındaki hasta Ayhan E., hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Merve Demir'e saldırdı.

Olay hastanenin acil servisinde saat 02.30 civarında meydana geldi. Ayhan E. ile güvenlik görevlisi Merve Demir bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ayhan E., tartışma esnasında elinde bulunan şişeyi Demir'in suratına fırlattıktan sonra genç kıza saldırmaya başladı. Hastanenin diğer güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle genç kız saldırgan adamın elinden kurtarıldı.

Olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polisler Ayhan E.'yi gözaltına aldı. Yaralanan Demir ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ege üniversitesi #hastane #saldırı
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir, Katı Atık Bertaraf Tesisi için yeni bilirkişi istedi
Sonraki Haber
Kocaoğlu: Hak yemem, katakulli yapmam!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.