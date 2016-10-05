Haber Kaynağı: DHA

Olay, Konak İlçesi'ndeki özel bir hastanede dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan G.G., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı Özgür G.'den bir süre önce ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Özgür G., genç kızı ikna etmek için çalıştığı hastaneye gitti. G.G.'nin çalıştığı bölüme gelen Özgür G., yine olumlu yanıt alamayınca yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, genç kıza doğrulttu, bu sırada hastanede görevli doktorlar, Özgür G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızın barışma teklifini kabul etmemesi üzerine Ö.G., "Hayatımı mahvettin benden neden ayrıldın" diye bağırdıktan sonra tabancayla başına ateş edip yaşamına son vermek istedi. Ağır yaralanan Özgür G.'ye ilk müdahaleyi hastanede görevli doktorlar yaptı. Özgür G., daha sonra ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özgür G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.