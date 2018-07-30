Hatay otoparkı Eylül'de tamam

Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’da yaptığı 8 katlı otopark, Eylül ayında hizmete alınacak. Çatısındaki oturma alanları, havuzu ve seyir terası ile bölgede yaşayanlar için keyifli bir dinlenme yeri olacak 429 araçlık otopark, asansörleri sayesinde, tıpkı Tarihi Asansör gibi, aralarında 22 metre kod farkı olan iki sokağı da birleştirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırım ve projelerini yakından takip eden Başkan Aziz Kocaoğlu’nun bu seferki durağı Hatay oldu. Bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek 8 katlı otoparkın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı'ndan sonra Hatay’ın bu ikinci otoparkını da Eylül ayında hazır hale getireceklerini söyledi.

Uşakizade Muammer Bey Sokağı’nda 15 bin metrekarelik alanda yapımı süren 429 araçlık otoparkın bina içerisindeki sıva ve boya işleri, yer kaplama betonları, dış cephe kaplama montaj işleri, elektrik ve mekanik imalatları tamamlandı. Tavan yüksekliği ortalama 4 metre olan otoparkta; seyir terasının oturma yerlerinin kaplamaları, havut mekanik işleri ve gölge elemanlarının montajı ile bina dışı yan merdivenleri yapımı ise devam ediyor.



Tarihi Asansör gibi..

Yapım bedeli 10.3 milyon TL. olan yeni otoparkın en üst bölümü, 141 Sokak’ın yol kotuna dayanıyor. Burada vatandaşlara hoş bir sürpriz hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, otoparkın çatısında çevre halkının kullanımı için seyir terası, oturma alanları ve süs havuzu eşliğinde deniz manzarası izleme olanağı sunacak. Çevre halkının da kullanabileceği otopark aynı zamanda, asansörleri sayesinde, aralarında 22 metre kod farkı olan 143 (Bahattin Tatış) Sokak ile 141 Sokak arasında kolay erişim de sağlamış olacak.





