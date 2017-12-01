Hatlı minibüste kaçak göçmenleri taşıdılar!

İzmir'de Yunan adalarına geçirmek üzere anlaştıkları Suriyelileri hatlı minibüsle taşıyan 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı organizatörlerin sığınmacıları yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçirmek için kent içinde çalıştırılan hatlı minibüsleri de kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Lastik botla geçişin yapılacağı Dikili ilçesine götürülmek üzere bir grup Suriyelinin Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında çalışan minibüse bindirildiği ihbarı üzerine Karşıyaka ilçesi çıkışında operasyon düzenleyen polis ekipleri, sürücü M.G. (40) ile bu araca öncülük yapan otomobildeki D.Y. (25), M.Ö. (39) ve U.K'yi (29) gözaltına aldı.



Ekipler, 17 yolcu kapasitesi bulunan minibüsteki Suriye uyruklu 47 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada 3 can yeleği, 5 şambrel ve bir şişirme pompası ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



Suriye uyruklu 22'si çocuk 47 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Suriyelilerin ifadelerinde Yunan adalarına geçiş ücreti olarak kişi başı 500 dolar ödediklerini söyledikleri belirtildi.



Son 3 ayda 32 organizatör tutuklandı

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son 3 ayda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 464'ü Suriye uyruklu 564 kişiyi yakaladı, geçişi organize ettikleri gerekçesiyle de 32 kişi tutuklandı.Operasyonlarda 2 şişme bot, 2 motor botu, 202 can yeleği, 63 şambrel ve 17 şişirme pompası da ele geçirildi.