Hava ambulansı ve askeri helikopter hastalar için havalandı

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde, hayati tehlikesi bulunan iki hasta için havalanan biri Sağlık Bakanlığına diğeri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter zamanla yarışarak hastaları hastaneye yetiştirdi. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur "Devletimiz her zaman vatandaşının yanında. Hele bir de vatandaşın sağlığı söz konusu olduğunda her türlü olanaklarını seferber ediyor" dedi

İzmir'de, hayati tehlikesi bulunan iki hasta için olumsuz hava koşullarına rağmen havalanan 112 hava ambulansı ve askeri helikopter, hastaları zamanla yarışarak hastaneye ulaştırdı.

Kentin en uzak ilçelerinden olan Dikili ve Bergama'da hayati tehlikesi bulunan biri yeni doğum yapan anne, diğeri ise kalp krizi geçiren hasta, hava ambulanslarının çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Dikili'de, dün kalbinden rahatsızlanan 56 yaşındaki Alaitdin Kelek, yakınları tarafından devlet hastanesine götürüldü.

Doktorlarların kalp krizi teşhisi koydukları hastanın acil olarak kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilmesi kararı üzerine Kelek için İzmir'de konuşlu 112 hava ambulansı görevlendirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen havalanan hava ambulansı, karayoluyla yaklaşık 1,5 saatlik yolu 35 dakikaya indirerek hastayı Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye ulaştırdı. Burada yoğun bakıma alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



ASKERİ HELİKOPTER DOĞUM SIRASINDA AĞIRLAŞAN ANNE İÇİN HAVALANDI

Öte yandan, Kelek'in hava ambulansıyla İzmir'e sevki sırasında doğum için Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesine gelen 28 yaşındaki Emine Meltem Yıldırım, sezaryen yapılırken fenalaştı. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra, kanaması olan anne için seferber olan doktorlar, hastanın kent merkezindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesini kararlaştırdı.

Genç anneyi hayatta tutmak için dakikalarla yarışan doktorlar, nakli yapacak olan hava ambulansının görevde olduğunu öğrenince durumu İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'a bildirdi.

Salnur'un, annenin askeri helikopterle naklinin yapılması için İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı bilgilendirmesinin ardından yapılan girişimler sonucunda Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından içerisinde sağlık personelinin de bulunduğu bir askeri helikopter havalandı.

Yaklaşık yarım saat sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan Emine Meltem Yıldırım'ın kanaması durduruldu, ardından da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.



"HAYAT KURTARMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR"

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hastanın da hayati tehlikesinin bulunduğu için aynı anda hem 112 hava ambulansının hem de askeri helikopterin havalandığını söyledi.

İki helikopterin de gerçekleştirdiği operasyonu 112 komuta merkezinde büyük bir dikkatle izlediklerini belirten Salnur, "İki hastamız için dakikalar çok önemliydi, helikopterimiz kötü hava şartlarında havada hastalarımızın hayatını kurtarmak için adeta birbirleriyle yarıştılar." dedi.

Hem hava ambulansı hem de askeri helikopterde görevli sağlık personelinin nakil boyunca hastaları hayatta tutmak için büyük mücadele verdiğini ifade eden Salnur, "Hasta naklinin yapıldığı o dakikalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu bir kez daha anladım. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında. Hele bir de vatandaşın sağlığı söz konusu olduğunda her türlü olanaklarını seferber ediyor. Çok mutluyuz ki başarılı bir şekilde hastalarımızı hastanelere ulaştırıp, tedavi olmalarını sağladık. Hastalarımız da genel durumları da gayet iyi." diye konuştu.