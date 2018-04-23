Havaladırma boşluğuna düşen kedileri hemşireler kurtardı

İzmir'de bir hastanenin çatısında doğum yaptıktan sonra havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi hemşireler tarafından kurtarıldı

Havaladırma boşluğuna düşen kedileri hemşireler kurtardı
23 Nisan 2018 Pazartesi 09:36

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin D Blok kısmındaki ameliyathanede görevli hemşireler, havalandırma boşluğunda yavru kedi sesi duyunca durumu hastane yönetimine bildirildi. Hastane teknik ekibi tarafından duvarın kırılmasıyla yavru iki kediye ulaşıldı. Çatıda doğduktan sonra havalandırma boşluğuna düşen kedilere ilk müdahaleyi yine hemşireler yaptı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kedilere süt verildi. Hemşirelerin bu güzel davranışı sosyal medyada da paylaşıldı ve takdir gördü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kedi #yavru kedi
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