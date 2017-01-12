Havalar soğudu, termal turizme ilgi arttı

Yaz aylarında sıcak güneşi ve eşsiz plajlarıyla turistleri çeken Ege Bölgesi, kış mevsiminde de termal tesisleriyle turizmde "sıcak" günler yaşıyor

Sahip olduğu termal zenginliğiyle kış turizminde önemli yere sahip olan İzmir, Denizli ve Aydın'da turizmciler, yerli ve yabancı turistlerin gösterdiği ilginin mutluluğunu yaşıyor.



İzmir'in Balçova ilçesinde adını Truva Savaşı'nın ünlü komutanı Agamemnon'dan alan ve Büyük İskender'in de askerlerinin iyileştiği rivayet edilen kaplıcalar, başta Norveç olmak üzere İskandinav ülkeleri vatandaşlarından yoğun talep görüyor.



Balçova Termal Otel baş fizyoterapisti Burcu Aplak Arin yaptığı açıklamada, tesisin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.



Turistlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra sağlıklarını korumak ve geliştirmek için de termal tesislerini tercih ettiğini aktaran Arin, "Yılda 6 bin civarında turist ağırlıyoruz. 3 bine yakın yerli hasta ortopedik sorunlar, bel, boyun fıtıkları, nörolojik hastalıklar nedeniyle tesise başvuruyor. 10-21 günlük tedavi programları uyguluyoruz. Yabancı turistlerimiz de var. Başta Norveç olmak üzere İskandinav ülkelerinden yoğun talep görüyoruz." diye konuştu.



Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı



Kış aylarında talebin arttığına dikkati çeken Arin, yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.



Tesisten faydalanan turistlerden İsmail Ün de soğuk havalarda termal tesisleri tercih ettiğini dile getirerek, İzmir'de kışın yapılacak en güzel faaliyetlerden birinin termal tesisteki sıcak havuzda yüzmek olduğunu ifade etti.



Ün, sıcak havuzdan çıkınca karın üzerine atladığını aktararak, bunun kendisi için ayrı bir keyif olduğunu belirtti.



Pamukkale ve Karahayıt'da yoğunluk



Denizli'de termal kaynakların bulunduğu Pamukkale ve Karahayıt bölgesi, kış mevsiminde termal turizmde yoğunluk yaşıyor.



Yerli ve yabancı turistler, kış mevsiminde Pamukkale travertenlerinde sıcak suyun buharının oluşturduğu görsel şöleni izleyip travertenler üzerindeki yürürken, soğuk havada bölgedeki termal tesislerden yararlanıyor.



Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 12 ay boyunca sürdürebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden birisi olan Pamukkale bölgesinin kış aylarında yoğun olarak termal özelliğinden dolayı misafir ağırladığını belirtti.



Sömestirde yüzde 100 doluluk beklentisi



Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin burada hem tatillerini yaptıklarını hem de termal kaynaklardan faydalanarak tedavi olduklarına dikkati çeken Şen, şöyle konuştu:



"Denizli yaz kış yerli yabancı misafir alıyor. Kış aylarında da Denizli bölgesi termal özelliğinden dolayı çok ciddi anlamda ziyaretçi kabul ediyor. Konuklar kayak merkezi ve teleferikle farklı kış tatili yapabilme olanaklarına sahipler. Gündüz karla iç içe olup akşam termal sularda şifa bulacak olan misafirleri Denizli'ye, Pamukkale'ye bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde sömestir var, onunla ilgili de yoğun bir şekilde Pamukkale bölgesi termal özelliğinden dolayı rezervasyon alıyor. Sömestirde yoğun bir rezervasyon talebimiz var otellerde. Yüzde 100'e yakın doluluk oranlarına erişmesini bekliyoruz."



UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Pamukkale'nin kültürel, doğal özelliklerinin yanı sıra çevresinde de çok ziyaret edilecek yerlerin bulunmasının bölgenin her mevsim ziyaretçi çektiğine işaret eden Şen, "Derneğimiz çatısı altında gerçekleştirdiğimiz 'Termal iyi gelir' kampanyasıyla da biz misafirlerimize en uygun fiyatla tatil sunuyoruz. Bundan tüm vatandaşlarımızın da faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Soğuk havada 36 derecelik su keyfi



Şen, kış mevsiminde hava soğuk olsa da ziyaretçilerin termal havuzlardan en iyi şekilde yararlandıklarına dikkati çekerek, "Dışarıda sıfırın altında bir sıcaklık olsa bile vatandaşlarımız 36 derecedeki termal sulardan faydalanabiliyorlar." dedi.



Karahayıt bölgesinde faaliyet gösteren termal otelin müdürü İsmail Bartu ise kış aylarında termal turizme talebin arttığını vurguladı.



Sömestir için çok ciddi bir talep bulunduğunu aktaran Bartu, şöyle devam etti:



"Kış ayları termal tatil önem arz ediyor, bununla birlikte bölgemizde talepler çoğaldı. Kış aylarında özellikle kasım ayından şubatın sonuna kadar olan dönemde termale olan talep artıyor. Kış aylarında insanlar tatilini boş vakitlerini geçirebileceği, tatilini yapabileceği yerler arıyor. Soğuk havalarda sıcak atmosferde tatil yaparken tedavi olma şansını yakalamak istiyorlar."



Germencik Rus turistleri ağırlıyor



Yaz turizminde Kuşadası ve Didim gibi önemli ilçelere sahip Aydın, kış aylarında da Germencik ve Buharkent gibi ilçelerde bulunan termal tesislerle turizmdeki hareketliliğini koruyor.



Germencik'te bulunan Dağ Termal'in İşletme Müdürü Servet Soylu, kış sezonunun başlamasıyla yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını, yoğun olarak Rusya'dan gelen turistleri ağırladıklarını kaydetti.



Soylu, termal suyun ortopedik kırık tedavileri, selülit ve böbrek taşı gibi tedavilere iyi geldiğini, tesiste konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistlerin hem tatil yaptığını hem de bu hizmetlerden yararlandığını dile getirdi.



"Hem yurt içinden hem yurt dışından insanlar geliyor"



Önceki yıllara oranla termal turizmdeki hareketliliğin arttığına dikkati çeken Soylu, "Kış sezonuyla birlikte yoğun bir talep söz konusu. Hem yurt içinden hem yurt dışından insanlar geliyor. Toplamda 122 oda kapasiteli tesisimiz hafta içi yüzde 80, hafta sonu ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ağırlığı Rusya'dan geliyor. Termal suyun kendilerine iyi geldiğini düşünen Rus turistler yoğun talep gösteriyor. Genellikle yaz aylarında özellikle Antalya bölgesinde gördüğümüz Ruslar kış aylarında da termal suyu tercih ediyor." diye konuştu.



Yoğunluktan son derece memnun olduklarını vurgulayan Soylu, geçen yıllara oranla yüzde 30'luk bir artışa ulaştıklarını sözlerine ekledi.