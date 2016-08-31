İZMİR’E GELECEĞİ BELİRLENDİ

Haber Kaynağı: DHA

FETÖ/PDY üyesi askerlerin darbe girişiminin hazırlayıcılarından olduğu ve kalkışmayı Ankara’daki Akıncı Üssü’nden yönetttiği öne sürülen Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, gözatına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.Ankara’dan bindiği uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelip, otomobilini alan Adil Öksüz’ü karşılayan ve cep telefonuyla konuşmasını sağlayan biri kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz ile görüştüğü belirlenen bu kişinin Ali Kaya olduğu tespit edildi.İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Kaya’nın İzmir’e geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaya’nın gidebileceği yerlerde önlem alındı. Gizlilik içerisinde yürütülen operasyonda Ali Kaya, Buca İlçesi’nde saklandığı evden çıkınca, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri düğmeye bastı. Kaçmaya çalışan Ali Kaya, Almanya plakalı otomobilinde eşi Yıldız Kaya ile birlikte gözaltına alındı.Ali Kaya’nın, 2004 yılında vatandaşlıktan çıkartıldığı ve Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Ali Kaya, Terörle mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.