Hayat kurtaracak tüp arabalarda var ama evlerde yok!

Yunanistan'da 82 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinin ardından 'acil eylem planı' konusu gündeme gelirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Ethem Şengün (50), insanların araçlarına yangın söndürme tüpü aldıklarını, ancak ailecek yaşadıkları evlerinde bulundurmadıklarını söyledi. Toplam 100 TL'ye mal olabilecek 2 kilogramlık bir yangın söndürme cihazı ve duman dedektörünün hayat kurtaracağına dikkat çekti

1995 Dinar depreminden,1999 Marmara ve Düzce depremlerine, 2003 Yılı Zümrüt Apartmanı faciasından 2014 yılındaki 301 madencinin öldüğü Soma faciasına kadar 20'den fazla afet ve olayda görev alan İbrahim Ethem Şengün 25 yıldır arama kurtarma ve sivil savunma uzmanı olarak çalışıyor. 2016 yılından bu yana İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde sivil savunma uzmanı olarak görev yapıyor. Nükleer, kimyasal, biyolojik risklere müdahale ve terörizm sertifikasından, sualtı arama - kurtarma dalgıçlık brövesine kadar çok sayıda eğitime katılan, sertifikaları bulunan İbrahim Ethem Şengün, Fransa, Elsalvador, Guatemala ve Cezayir'de de çeşitli arama kurtarma eğitimlerinde bulundu.

Şengün, Yunanistan'da çok sayıda insanın, dışarıda, araçlarında ve evlerinde ölümlerine ve yaralanmalarına neden olan orman yangınının ardından, hayat kurtaracak bilgiler verip, bazı uyarılarda bulundu.

Sivil savunma ve arama kurtarma uzmanı Şengün, insanların araçları için yangın söndürme tüpü aldıklarını, ancak ailecek yaşadıkları evlerinde ise yangın söndürme tüpü bulundurma alışkanlıklarının çok az olduğunu vurguladı. Toplam 100 TL'ye mal olacak 2 kilogram bir yangın söndürme tüpü ve duman dedektörünün, insanların hem canını hem de malını kurtarabileceğini söyledi. İbrahim Ethem Şengün şu bilgileri verdi:

"Eğer yangın tehlikesiyle evimizde karşılaştıysak hayat kurtarıcı olarak kesinlikle yangın söndürme cihazı kullanılmalı. Eğer yoksa yangın sırasında banyodaki küvet ve tüm kap kacak suyla doldurulmalı, refleks olarak kesinlikle pencere ve kapılar açılmamalıdır. Bunu yapmak, yangının hava ile temas edip çok daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Dumandan etkilenmemek için ıslak havluyla yere yatarak sürünerek hareket edilmesi gerekir. Yangına arazide yakalanmışsak, yoğun duman altındaysak, toprağa bir karış çukur açıp, ağzımız çukura gelecek şekilde uzanmalı, ıslak bir havlu, tişörtle ağzımızı kapamalıyız. Özellikle ormana çok yakın olan yazlık ev ve sitelerin, ormandan gelebilecek yangın tehlikesine karşı basınçlı su atabilen su tankeri ya da yangın hidratlarının mutlaka olması, site ile orman arasında diri örtü temizliğin yapılması gerekir. Tabii ki personelin ve site sakinlerinin eğitimleri de şart. Kimse 'Benim evimde, arabamda, bahçemde yangın çıkmaz' demesin. İstatistikler göstermiştir ki ömrü boyunca her insan mutlaka büyük ya da küçük bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya geliyor ve insanlar çoğunlukla yanarak değil önce dumandan boğularak ölüyor."