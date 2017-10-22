Hayata döndürülen hasta: 'Ex oluyor' dediklerini duydum

İZMİR'deki evinde kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Aydın Özkan'ın kaldırıldığı hastanede, anjiyoya alındığı sırada kalbi durdu. Doktorlar, 1 saat kalp masajı uyguladığı Özkan'ı hayata döndürdü. Özkan, yaşadığı olayla ilgili, "Ambulansta, sağlık görevlilerinin 'Hasta ex oluyor' dediklerini duydum. Çok zorlu bir süreç geçirmişim. Günde 2 paket içtiğim sigarayı bu olaydan hemen sonra bıraktım" dedi

Gaziemir İlçesi'nde yaşayan memur emeklisi evli ve 2 çocuk babası Aydın Özkan, sabah saatlerinde, aniden nefes darlığı hissederek, evinde yere yığıldı. Eşini yerde nefes almadan yatarken bulan Aslı Özkan'ın bağırması üzerine yardıma gelen komşusu, hemen 112 Acil Servis'i aradı. Özkan'a ilk müdahaleyi eve gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla en yakın hastaneye götürülen Özkan, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi teşhisi konulan Özkan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selim Ekinci ve ekibi tarafından acil olarak anjiyoya alındı.



Anjiyo sırasında kalbi duran Özkan'a kalp masajı uygulanmaya başlandı. Kalp damarlarının tıkalı olduğunun görülmesi üzerine kalp damar cerrahisi bölümünden, anjiyo ünitesine gelen Op. Dr. Mine Tavlı Yılmaz da Özkan'a kalp masajı yaptı. Kalbine 'intraaortik balon pompası' denilen bir cihaz takılan ve kısa bir süre sonra kalbi yeniden atmaya başlayan Özkan'ın by-pass ameliyatına alınmasına karar verildi. Kalp masajına devam edilerek, ameliyathaneye çıkarılan ve ameliyat masasında da masaja devam edilen hastanın tıkalı iki damarına by-pass yapıldı. Zorlu sürecin ardından hayata yeniden dönen Özkan, hastaneden taburcu edildi. Aniden nefes darlığı hissettiğini ve başka hiçbir şey hatırlamadığını belirten Aydın Özkan, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Ambulansta sağlık görevlilerinin 'Hasta ex oluyor' dediklerini duydum. Daha sonra gözümü yoğun bakımda açtım. Çok zorlu bir süreç geçirmişim. Günde 2 paket içtiğim sigarayı bu olaydan hemen sonra bıraktım. Ailemle birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam sürmek istiyorum."

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