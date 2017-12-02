Hayatı yaşamak için engel tanımadı!

İzmir'de 2 yaşında geçirdiği çocuk felci sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen 54 yaşındaki Osman Ertöz, engeline rağmen aktif sosyal yaşamıyla dikkati çekiyor

Tekerlekli sandalye basketbolundan, atletizme, danstan yamaç paraşütüne kadar birçok spor ve aktiviteye katılan Ertöz, çeşitli müzik topluluklarında korist ve solist olarak yer alıyor, fırsat buldukça aikido yapıyor.



Sağlıklı bir bebek olarak 1963 yılında dünyaya gelen Osman Ertöz, 9 aylıkken yürümeye başladı, 2 yaşına geldiğinde yapılan iğne sonucu çocuk felci geçirince bir daha yürüyemedi. 10 yaşına kadar bedensel engelli olarak çoğunlukla evde oturan, sadece annesinin desteği ile istediği yere gidebilen Ertöz, 10 yaşından sonra pazarlarda limon satarak para kazanmaya başladı ve yaşamı bu noktadan sonra değişti.



Pazarlarda çalışmaya başladıktan sonra kendi ifadesiyle "Bir daha eve girmeyen." Ertöz, 22 yaşında belediyede memur olarak göreve başladı, bu sırada spor ve müzikle tanıştı.



İlk olarak 1988 yılında 3 engelli arkadaşıyla "engelli basketbolu"na başlayan Ertöz, aynı zamanda atletizmle tanıştı, atletizmde katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etti.



Bir yandan basketbola ilgisini sürdüren Ertöz, kurucusu ve başkanı olduğu Karşıyaka Engelliler Spor Kulübünde tekerlekli sandalye basketbol takımıyla halen Türkiye liglerinde mücadele ediyor. Son olarak da tekerlekli sandalye dansı branşına da ilgi gösteren Ertöz, partneri Yeşim Eryiğit ile seçildiği tekerlekli sandalye dans milli takımıyla, son 2 yılda yurt dışında katıldığı turnuvalarda da dereceler elde etti.



Fırsat buldukça amatör olarak aikido ve yamaç paraşütü de yapan Ertöz, 25 yıldır korist ve solist olarak çeşitli müzik topluluklarıyla sahne alıyor.



"Yaptığım işlerden büyük zevk alıyorum"

"Haftanın 7 günü doluyum"

Osman Ertöz, hiçbir zaman aktif olmaktan ve sosyal hayatın içinde yer almaktan geri adım atmadığını, yaptıklarının psikolojik ve sosyal olarak kendisine haz verdiğini anlattı.Spor ve müzikle uğraşmanın moral ve motivasyonunu artırdığını vurgulayan Ertöz, 1988'de 3 arkadaşıyla tekerlekli sandalye basketboluna başladıklarını, Türkiye'de engelli basketboluna başlayan ilk kişilerden biri olduğunu belirtti.Fransa'da 1993'te yapılan Akdeniz Oyunları'nda tekerlekli sandalye atletizm branşında 32 yarışmacı arasında 5'inci olduğunu ve Türkiye'yi temsil ettiğini ifade eden Ertöz, daha sonra dans ile tanıştığını ve milli takıma seçildiğini, bu branşta Almanya'da yapılan yarışmada 2016'da 6'ncılık, 2017'de de 5'ncilik ödülünü kazandığını ifade etti.Aikido ve yamaç paraşütüyle de ilgilendiğini, yaptığı işlerden büyük haz aldığını dile getiren Ertöz, oldukça yoğun bir temposu olduğunu, günlerini dolu dolu geçirdiğini söyledi.Hafta içi 08.00-17.00 saatlerinde memur olarak Karşıyaka Belediyesinde çalıştığını, pazartesi günleri mesai sonrasında müzik çalışmalarının, salı günleri basketbol antrenmanı ve koro çalışmasının olduğunu, evine 23.00 gibi gidebildiğini belirten Ertöz, şöyle konuştu:"Çarşamba günü yine müzik provası var. Perşembe müzik, atletizm ve dansı aynı güne sıkıştırıyorum. Cuma günleri dans çalışmalarım var. Zaten hafta sonları basketbolda lig maçlarımız var. Ya deplasmana gidiyoruz ya da kendi sahamızda oynuyoruz. Haftanın yedi günü doluyum, boş zamanım yok. Bundan dolayı çok mutluyum. Hatta boş zaman bulduğumda aralara farklı bir aktivite bulursam onları sıkıştırıyorum. Bu bende yorgunluk değil de terapi gibi rahatlamaya yol açıyor. Bundan da mutluyumYaptığım aktiviteleri sosyal medyadan paylaşıyorum. Bunu görenler beni takdir ediyor. Engelli olmayan arkadaşlarım, bu tempomu görünce bana gıpta ettiklerini, benim bu hızıma yetişemediklerini söylüyorlar. Sosyal medyadan görenler beni takip etmekte zorlandıklarını ifade ediyor. Engel konusunda benim önüme bir set çekerseniz ya da bir kaldırımı yüksek tutarsanız ben engelliyim. Ama benim için bu engelleri kaldırırsanız ben engelli değilim. Hiçbir zaman aktif olmaktan ve sosyal hayatın içinde yer almaktan geri adım atmadım. Ne yaparsam zorla yapmıyorum, önce kendim için yapıyorum sonra çevreme ışık saçmaya çalışıyorum."