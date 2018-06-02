Haydi İzmirliler bisiklet sürmeye

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada “Dünya Bisiklet Günü” olarak kutlanacak 3 Haziran’da İzmirlileri bisiklet sürmeye davet ediyor. 12 Nisan 2018’de Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla belirlenen bu özel günde bisikletli ulaşımın teşvik edilmesi, bireylerin fiziksel hareketliliğe özendirilmesi ve bisiklet farkındalığının artırılması amaçlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Bisiklet Günü” nedeniyle 3 Haziran Pazar günü saat 16:00'da Karşıyaka Demokrasi Meydanı ile İnciraltı Kent Ormanı arasındaki güzergahta bir bisiklet turu gerçekleştirecek. Pit-stop alanları olan İnciraltı Kent Ormanı, Pasaport İskele yanı, Cumhuriyet Meydanı, Bostanlı İskele yanı ve Demokrasi Meydanı’nda samba ve perküsyon grupları ile Bloco Entrudo grubunun dans gösterileri, çocuklar için de şişme tırmanma duvarı, oyun alanı, palyaço, yüz boyama ve mini disco dansı etkinlikleri ile ücretsiz popcorn ve pamuk şeker dağıtımı olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin programında, çocukların ve gençlerin bisiklet kullanımına özendirilmesi de önemli bir yer tutuyor.