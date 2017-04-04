'Hayır' çalışması yapan 3 gence gözaltı

İzmir'de, CHP Balçova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman ve iki yönetim kurulu üyesi, dün gece cadde üzerindeki demir dubalara 'Geleceğim için hayır' yazılı sticker (etiket) yapıştırdıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi, Kabahatler Kanunu kapsamında 109'ar lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı

Olay dün gece Balçova Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP Balçova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman ve örgütten sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Kuru, bilişimden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Oğuz Doğan, cadde üzerinde duran demir dubalara 'Geleceğim için hayır' yazılı pankkart asıp, etiket yapıştırdı. İddiaya göre bazı kişiler durumu polise bildirdi. Uçman ve beraberindeki 2 kişi, Balçova Merkez Karakol Amirliği'ne götürüldü. 3 kişiye astıkları etiketleri sökmeleri durumunda işlem yapılmayacağı belirtildi. Yaklaşık 2 saat karakolda tutulan 3 kişi astıklarını sökmeyeceklerini bildirince Kabahetler Kanunu kapsamında 109'ar lira para cezası kesilip serbest bırakıldı.



CHP'li gençler, serbest bırakıldıktan sonra polis karakolu önünde selfie çekti. Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman, "Cadde üzerinde seçim çalışması kapsamında etiket ve pankart asma çalışması yapıyorduk. Yaklaşık 1.5 saat kadar çalışma yaptık. Yol üzerinde bulunan demir dubalara etiket yapıştırdık. Birden yanımızda polis belirdi. Polisler 40'a yakın astığımız etiketleri sökmemiz durumunda karakola götürmeyeceklerini söyledi. Baştan bunu kabul ettik. Daha sonra asılan tüm etiketleri sökmemizi isteyince bunu kabul etmedik. Para cezası uygulayıp iki saat sonra serbest bıraktılar. Bizle birlikte AKP hafta sonu yapılacak miting için afiş çalışması yapıyordu, onların ihbar ettiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.