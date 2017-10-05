Hayvan haklarına saygıyı oyun oynayarak anladılar

Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Karabağlar Fevzi Özakat İlkokulu'nda sıra dışı bir etkinlik düzenlendi. Karabağlar Belediyesi'nin, İzmir Veteriner Hekimler Odası katkısıyla öğrenciler 'Sevimli Patiler' adlı kutu oyunu oynadı, hayvan haklarını öğrendi

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, 'Sevimli Patiler' oyunun tasarımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın, Karabağlar Belediyesi başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürleri, muhtarlar, Fevzi Özakat İlkokulu Müdürü Mustafa Arık ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilerin okuduğu hayvan hakları temalı şiirlerle başlayan etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, hayvan hakları ve hayvan sevgisine dikkati çekti. Başkan Selvitopu, 'Dünya yaşayabilirse bizler varız, yoksa yaşam yok olur. Tabi ki hayvanlar da bu yaşamın bir parçası. Onların da yaşam haklarına saygı göstermemiz lazım. Onların yaşam alanlarını daraltan bizleriz. O nedenle çevre bilinci ile havyana sevgi ve saygının iyi bilinmesi lazım. Her canlının doğada bir görevi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yaşam dengesini, içinde para hırsı olan biz insanlar bozuyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak, hayvanların yaşam hakkına saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor' diye konuştu.



Sorumluluk duyguları gelişiyor



Tasarladığı 'Sevimli Patiler' adlı oyunla çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Pro. Dr. Ebru Yalçın ise, oyunun tasarlanma amacı ve çocuklara yönelik mesajlarını anlattı. Prof. Dr. Yalçın, 'Bu oyun, çocukların kedi ve köpekler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bir kutu oyunu. Çocuklar bu oyunu oynadığı zaman kedi ve köpeklerin neye ihtiyacı olduğunu, hayvan sahiplendiği zaman nelerle karşılaşacağını öğrenmiş olacak. 7-12 yaş için ideal bir oyun ama büyükler de oynayabilirler. Çocuk bunu 3-4 kez oynadığında kedi ve köpekler için aşıya ihtiyaç olduğunu, acıktığında mamaya ihtiyaç duyduklarını ve sağlığıyla ilgili sıkıntılarının olabileceğini öğreniyor. Aynı zamanda eğlenceli bir oyun olduğundan çocuklar oyunu çok seviyor. Anne babalar da oynadıklarında, yanlış bildikleri şeylerin doğrusunu öğrenmiş oluyorlar. Türkiye ve dünyada hayvan sevgisini aşılayan benzer başka bir oyun yok. Ayrıca Karabağlar Belediyesi yöneticilerinin bu konudaki hassasiyetlerine de özellikle teşekkür ediyorum' dedi.



