Hayvan satıcılarının gözü Arefe gününde

Bergama’nın yerli hayvan üreticileri kurbanlıklarını satamamaktan şikayetçi oldular. Yerli üretim alanlarına sahip olan kişiler işlerini küçülteceklerini, doların etkisiyle yem fiyatlarına gelen zamdan dolayı zararda olduklarını söyleyerek umutlarını arefe gününe bağladıklarını dile getirdiler

Gamze Geçer- Kurban bayramına sayılı günler kala üretici de alıcı da durumdan memnun olmadıklarını söylediler. Doların artmasından sonra yem fiyatlarının artması da üreticiyi büyük bir zarara soktu. Bergama da yeni açılan kapalı hayvan pazarından satıcılar da alıcılar da memnun olurken kurbanlık satışlarından kimse memnun değil.

Alıcı ve satıcılara daha rahat bir ortamda alışveriş imkânı sunan Bergama Kapalı Hayvan Pazarı’nda 1400 metrekare küçükbaş, 1700 metrekare büyükbaş hayvanlar için ayrı padoklar yer alıyor. 145 metrekarelik yem deposu ile pazarda bulunan hayvanlara yem ve su bekletme imkânı sunuluyor.

Göz kararına fiyat veriyorlar

Muzaffer Özcan Bergama Çaltıkoru köyünde yaşıyor ve 15 yıldır hayvancılık yapıyor. Yemlere yüzde 60 yapılan zamdan dolayı girdilerin çok yüksek gelmesinden şikayet eden Özcan konuşmasına şu şekilde devam etti, ‘ Yoncanın tanesi 20 TL oldu. Gelirimizi kazanamıyoruz. Dünden beri mazot yükseldi. Onun da bize etkisi var. Destek hiç yok. Dolar yüzünden kazanç sağlayamaz hale geldik. 100 hayvanım var. 80’i satışta. Son 1 haftada 25-30 tane anca satabildim. Arefe günü daha çok satışımız oluyor. Göz kararına fiyat veriyoruz. 85 kilo kuzu 1.700-1.800 TL, orta halliler 1.200-1.300TL.’

‘Destek almak istiyoruz’

Kuzu satıcısı olan Umut Genç’te satışlardan memnun olmadıklarını dile getirerek, ‘9 yıldır kendi işimizdeyiz. Üretiyoruz. Bergama’da bağlarda hayvan çiftliğimiz var. 80-90 tane koyun kuzu karışık hayvanımız var. Bu rakamı seneye düşürmeye çalışacağım. 40-50 baş hayvana olacak. Yemler çok pahalı. Baktığımız hayvandan satarken kar elde edemiyoruz. Niye bedavadan yeme çalışalım? Satışlar geçen yıla göre çok daha düşük. Destek almak istiyoruz. Kendi imkanlarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Hayvancılıktan önce tekel sahibiydim. Şu anda diğer işimi geri istiyorum. Ben 2 sene önce dana bakıyordum. Danaları kestirdim bıraktım. Yemin çuvalı 100 tl olduğundan. 1 dana zaten günde 4 çuval yem yiyiyor. Haliyle bizde bir kar elde edemiyoruz. Sattığım dana ile aldığım yemin parasını karşılaştırdığımda zarar ediyorum. Bu sene hobi gibi bir şey oldu. Arefe gününü sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 gündür gelen müşteriler fiyat araştırıyor. Arefe gününü bekliyorlar bizim gibi. İnsanlar da haklı, 1.000 tl ikramiye ile nasıl kurbanlık alacaklar. Kubanlık kuzu fiyatları en düşük 1.200’den başlıyor. Maksimum 2.000 TL’ye kadar çıkıyor’ ifadelerini kullandı.

‘Fiyat sorup geri gidiyoruz’

Alıcı Hasan Katni, ‘Bergama’ya kurbanlık pazar yerine kurban bakmaya geldim. Çok büyük şaşkınlıkla karşıladım. Çok güzel bir alan yapmışlar. Ama yine de fiyatlar çok yüksek. Pazar yerinin açılmasıyla birlikte daha çok müşteri gelecektir. Ama bir işe yaramıyor. Fiyat sorup geri gidiyoruz’ dedi.

Alıcı Mehmet Çoban’da fiyatları pahalı bularak arefe gününü beklediğini dile getirerek devam etti, ‘Alıcıyım, hemen beğenip alıp kurbanlığımı bitirmek istiyorum. Ama maalesef olmuyor. Geçen sene aldığım fiyatlara göre kıyaslıyorum. Mutlaka biraz farklı olacak. Arkadaşlar da haklı ama bizimki de bütçe meselesi.’