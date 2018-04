Hayvan sevgisiyle terapi

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, danışanlarını hayvanların iyileştirici gücüyle buluşturuyor. Bünyesinde stresten yüksek tansiyona, iletişim probleminden özgüven gelişimine kadar birçok sıkıntıda yararlanılan hayvan destekli terapi programını hayata geçiren Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, danışanlarına hayvanların koşulsuz sevgiyle dolu dünyasının kapılarını açıyor

Bucalıların psikolojik, hukuki ve sosyolojik her türlü sorununda yanında olan Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, yepyeni çağdaş bir terapi yöntemi uygulamaya başladı. Merkez; stres, aile içi sıkıntılar, çocuklarla iletişim gibi problemler yaşayan danışanlarına yönelik hayvanlarla terapi programını hayata geçirdi. Danışanların sorunlarının çözümüne yönelik ayrıntılı psikolojik desteğin ardından hayvanlarla terapiye yönlendiren Merkez psikologları, huzurun sağlığın ve mutluluğun kapılarını aralıyor. Programla,danışanlar sağlıklı bir hayata kavuşurken, can dostları hayvanlar da sıcak bir yuvaya kavuşuyor.





Tüm aşı ve bakımları ücretsiz



Terapi programı çerçevesinde Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım altına alınan sokak hayvanlarından istediğini sahiplenen danışanlara yeni can dostları için bakım desteği de veriliyor. Bir yıl boyunca bakım ve aşılamaları ücretsiz yapılıp, microcip takılarak, sahiplendirme kartı çıkartılıyor.





Can dostu mutluluk getirdi



Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi’nin hayvanlarla terapi programından birçok Bucalı yararlanıyor. Merkeze aile içi iletişim ve stres sıkıntılarıyla başvuran iki çocuk annesi Figen Çağlak bunlardan sadece biri… Merkez psikologlarının tavsiyesi ve yönlendirmesiyle Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden kedi sahiplenen Figen Çağlak, adını ‘Gece’ koydukları minik kedileri sayesinde stresi yendiğini, aile içinde birlik beraberlik ve iletişimin arttığını keyifle anlatıyor. Çocukları Melek (10) ve Çınar(5)’ın yeni can dostları sayesinde sorumluluk alma becerilerinin, özgüvenlerinin ve iletişim yeteneklerinin geliştiğini vurgulayan Figen Çağlak, “ Minik kedimiz sayesinde kızım bilgisayardan uzaklaşıp, dersleriyle daha çok ilgilenir oldu. Oğlum Çınar ise kedimiz Gece sayesinde daha vicdanlı oldu, sorumluluk duygusu gelişti. Minicik yaşına rağmen sokaklarda yaşamak zorunda olan hayvanların nasıl yiyecek bulduğunu, nasıl yaşadığını düşünüp, yardımcı olmak için çabalıyor. Gece’miz ailemize mutluluk ve aydınlık getirdi” sözleriyle kediyle terapinin getirdiği mutluluğu anlatıyor.





Pozitif duygu yaratıyor



Evde hayvan beslemenin insanda terapi etkisi ve pozitif duygu yarattığını belirten Merkez uzmanları, yüksek tansiyondan strese kadar birçok problem için hayvanların tedavi edici özelliği olduğunu vurguluyor. Hayvan besleyen çocuklarda sinirlilik ve öfke nöbetlerinde gerileme gözlendiğini, davranış bozukluğu ve iletişim probleminde de çok olumlu sonuçlar sağladığını belirten Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi uzman psikologları, evde hayvan beslemenin empati yeteneği ve sosyal etkileşim kalitesini arttırıp çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine destek sağlayarak aidiyet, sorumluluk alma ve benlik gelişimine olumlu etkileri olduğunu belirtiyor.