Hayvanı ne büyütmesini ne de kesmesini biliyoruz

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, hayvanı, üretecek, büyütecek kalifiye elemanın bulunamaması nedeniyle hayvan sayısında giderek azalma olduğunu bu nedenle de bu yıl kurbanlık fiyatlarında ciddi artış yaşandığını açıkladı



Zeynep Kaya-Kurban bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar kurbanlık hayvan alımına başladı ama fiyatlar bu yıl tavan yaptı. Geçen yıla oranla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış fiyatında ciddi yükselme yaşanması şimdiden halkı mağdur etti. Bunun yanında Türkiye genelinde büyük ve küçükbaş hayvanlarının sayısında azalma yaşandığı görüldü. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, hayvan sayısının azalması ve kalifiyeli elemanın bulunamaması sebebiyle et fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Vatandaşın, temel gıda maddesi olan eti yiyemez hale geldiğinden yakınan Yücelmiş, 'Ülkemizin insanları hayvancılığı bırakmış. Herkes masa başı işe, diplomaya teşvik ediliyor. Et yiyeceksen, o eti üretecek, hayvanı büyütecek birilerinin olması gerek. Ülkemizde hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz, düşük maliyetle nasıl yedirebiliriz, daha ucuza nasıl maledebiliriz? Bunlara bakmalıyız' şeklinde konuştu.



Dişi hayvan kesimi bu yıl yasaklandı



Türkiye'de hayvan sıkıntısının bu yıl daha çok arttığına dikkat çeken Yücelmiş, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu yıl dişi hayvan kesimini yasakladığını belirtti. Yücelmiş, dişi hayvanların yasaklanmasını ise hayvan sayısındaki düşüşe bağlayarak, 'Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sıkıntı çekiyoruz. Bayramdan sonra 15 milyon nüfuslu ülke olan Yunanistan ve diğer dış ülkelerden et ithal edeceğiz. Yunanistan'da et 20 TL, bizde 50 TL. İflas etmiş, Avrupa Birliği'nden borç para almış bir ülke olan Yunanistan bile eti 20 liraya yiyor. Demek ki hayvancılığı iyi yapıyorlar. Üzülüyorum bu duruma. Biz neden bunu başaramıyoruz?' diye konuştu.



Kasaplar olarak eleman sıkıntısı çekiyoruz



Her yıl kurban bayramı dolayısıyla aileler dini inanç gereği yıllık 800 bin civarında hayvan kurban ediyor. Bu da hayvanlarda büyük bir azalmaya sebep oluyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu sebeple dişi hayvan kesimini yasakladı. Kasaplık sektöründe kalifiyeli eleman bulunamamasının yanında hayvan sayısıyla beraber hayvan yetiştirecek kişi sayısının da azaldığını vurgulayan Yücelmiş, 'Kasaplık bir meslek. Bu mesleği nedense sevdiremedik gençlerimize. Kasaplar olarak eleman sıkıntısı çekiyoruz. Geçen her sene kalifiyeli eleman sayımızda düşüş oluyor. Mevcut elemanlarla çalışıyoruz. Onlar da yaşlanıyor. Bununla ilgili meslek liselerinde kasaplık eğitimi verilmeli. Gençler bu alanda mesleğe dönük bilinçlendirilmeli. Dirençli bir genç, daha seri ve titiz kesim yapar. Türkiye'de asgari ücretle çalışan dolu insan var. İyi bir kasap ayda 4000 lira kadar maaş alıyor. Bunun yanında kasapların ekstra gelirleri de oluyor. Kurbanlarda hayvan kesebiliyorlar, et sıyırmaya gidebiliyorlar. İş yok değil, iş beğenmeme var Türkiye'de. 60 yaşlarında eleman çalıştırıyoruz. Genç evlatlarımız çalışsa, meslek sahibi olsa fena mı olur? Türkiye'de adama göre iş değil, işe göre adam bulacaksınız' diye ifade etti.



21.yy'da ilkel yollarla kesim yapıyoruz



Yücelmiş, kurban kesimlerinin hijyenik alanda olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: 'Bizim öyle hijyenik kesim yerlerimiz yok. Her sene aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Hayvanların daha rahat kesilmesi gerek. Bununla ilgili Valimizle birlikte çalışma yapacağız. Ayrıca kurban olayı dinimizde özel yere sahip. Aileler kurbanlık alanda hayvanlarının kesimini yaparken rahat dua edebilecek, ibadet edebilecek bir yerde kestirmeli hayvanını. 21.yy'dayız, halen ilkel yolla kurban kesimi yapıyoruz. Daha nezih kesim alanları oluşturmamız gerekiyor. Böylece aileler de sokakta hayvan kesmez. Bu sene sokakta, hayvan pazarlarında, çadırda kurban kesme cezası 50 bin lira. Her ilçemizde kesim yerlerimiz bulunuyor. Buralarda kesim yapılmasını istiyoruz. Kurban edilen hayvanları üzmeden, profesyonel kasaplar tarafından kesimini sağlamalıyız.'