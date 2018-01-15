Hayvanlar hâlâ korumasız!

Hayvana yönelik şiddete karşı düzenlenen torba yasa tasarısında 'hayvana şiddet' artık 'kabahat' yerine 'suç' sayılacak. Ancak sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçları şikayet etme hakkının yalnızca Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na verilmiş olması, hukukçuların ve hayvanseverlerin büyük eleştirilerine neden oldu

Ali Budak-

Torba tasarısı kapsamında neler var?

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nce 4 Ocak tarihli yazıyla Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüşe gönderilen 27 maddelik 48 sayfalık taslakla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.

Medyaya yansıyan taslakta yer alan ifadelere göre Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler şöyle:

Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

Caydırıcılığı ortadan kaldıracak

Konuyla ilgili görüştüğümüz İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gonca Arkoç, şunları söyledi: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Düzenlemenin bu maddeler üzerinden yapılması cezalarda hedeflenen caydırıcılığı ortadan kaldıracak. Ertelemesi ve paraya çevrilmesi mümkün cezai yaptırımlar; her şeyden önce hayvanlara eziyet edenlerin mutlaka insanlara özellikle çocuklara aynı kötü muamelede bulunacak hastalıklı kişiler olduğunun gözden kaçırılması anlamına geliyor. Hayvanseverlerin uzun zamandır canla başla gösterdiği emekler adına ve canlar adına çok üzücü bir gelişme. Ne yazık ki bu

'İstismarlar cezasız kalacak'

Bu tasarıda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasının sadece bu cümle ile kaldığına işaret eden Arkoç, 'Bu durum faydalı olacak gibi görünse de şikayet konusuna gelince çok büyük bir sorun gündeme gelmekte. Eziyet suçuna sahipli hayvanlarda hayvan sahibi, sahipsizler de ise orman ve su işleri bakanlığı şikayetçi olacak. Kendi hayvanına işkence ve kötü muamele eden hayvan sahibinin kendini şikayet etmesi beklenemez. Sahipsiz hayvan için de bakanlığın harekete geçmesi uygulamada zorluk çıkaracak ve iş işten geçmiş olacaktır. Ne yazık ki böyle olacak. Soruşturmanın başlatılmasının sadece bir kurumun şikayetine bağlı olması bu tasarının bence en işlevsiz kısmıdır ve canlar adına üzücüdür. Kesinlikle bu şekilde yapılacak bir yasa sahipsiz hayvanı yine mahkemenin inisiyatifine bırakıyor. Birçok istismar cezasız kalacak. En az iki yıl ertelemesiz ve paraya çevrilemeyecek cezalar getirilmeli. Şikayet şartı ortadan kaldırılmak zorunda. Bu şekilde olursa yasanın hiçbir uygulanabilirliği kalmayacak. Bu şekilde savıcılık isterse Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın şikayeti olmadığı için soruşturma yapmayabilir' dedi.

'Yerel yönetimler korunmuş'

Tasarıda belediyelerin ihlallerine yönelik bir önlem olmamasını sorduğumuz Arkoç, şöyle devam etti: Ne yazık ki yasa koyucu burada yerel yönetimi korumuş. Yetkililerin hayvanlara kötü muamele konusunda görevi ihmal ve kötüye kullanmaları sebebi ile sıkı gözetim ve denetim altında tutulmalı. Sadece para cezası getirilmesi toplu zehirlemelere, barınaklardaki istismarlara karşı hiçbir önlem oluşturmayacak. Ülkemizde hayvan hak ihlallerinin başında hayvana tecavüzün gelmesi ve bu eyleme yeni tasarıda hapis cezası ile cezalandırılmayarak, verilen idari para cezası 300 liradan 2 bin liraya yükseltilmesinin ve tasarının genel hali her şeyden önce bizim toplumumuzun gelenek ve göreneklerine de aykırıdır. Böyle bir ahlaksızlığın bu şekilde meşrulaştırmas caydırıcılıktan uzaktır. Mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir.

'Hayvanların yaşam hakkı okullar öğretilmeli'

Hayvan dövüştürülmesine de 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getirilmesi konusuna da değinen Arkoç, 'Hayvanların birbirine zarar verme şartının aranmamalıdır. Tabii ki hayvan dövüşü hayvan hakkı ihlallerinin en önemlilerinden biridir. Hayvan dövüşlerine folklorik açıdan bakılması yanlışından dönülmesi gerekiyor. Öncelikle hayvan sevgisi ve hayvanların yaşam hakkının tıpkı insanlar gibi olduğunun öncelikle okullarda öğretilmesi gerekir. Bu konuda kamu spotları da oluşturmalıdır. Toplumumuzun değer yargılarında etkili olması sebebi ile Diyanet İşleri, müftülükler de bu konuda çalışmalar yapmalıdır' diye konuştu.

Hayal kırıklığı oldu

'TCK'da madde değişikliğine gidilmesi gerekirken yine değişikliğin sadece 5199 sayılı kanunla sınırlı kalması, TCK'ya madde eklemek yerine, bütün yasal düzenlemelerin Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılmış olması çok üzücü oldu' diyen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, 'Öncelikle bu kadar önemli bir cezai düzenlemenin özel kanun yerine genel kanunda yapılmış olmasını tercih ederdik. Bu tasarıda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kaldırıldı. Amacımız sahipsiz hayvanların da TCK kapsamına alınması iken, bir de üstüne sahipli hayvanların da TCK'dan çıkarılarak sahipli-sahipsiz bütün hayvanların 5199 kapsamına alınmış olması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Zaten sahipli hayvana karşı yapılan eziyete 4 aydan 3 yıla hapis cezası veriliyordu. Bu kapsama sahipsiz hayvanların da alınmış olması sevindirici. Ancak cezanın alt sınırının 2 yıl olmaması, cezanın paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yol açacak. O nedenle getirilen ceza caydırıcı değildir. Alt sınırların en az 2 yıl olarak düzenlenmesi gerekirdi' dedi.

Vatandaşın şikayet hakkı yok

Tasarının belki de en önemli hususunun şikayet hususu olduğunu belirten Kalafatoğlu, şöyle devam etti: Sahipli hayvana karşı yapılan eziyette hayvan sahibinin şikayeti aranmakta iken sahipsiz hayvana karşı yapılan eziyette ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın şikayeti aranıyor. Böylelikle kendi hayvanına zarar verebilecek kişiye ceza sistemi çalışmayacak. Bunun yanı sıra, vatandaşların, derneklerin, biz İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin şikayet hakkı da ortadan kaldırılıyor. Bu hak, sadece bakanlığa tanınmakta. Böylelikle, bizlerin yaptığı onlarca BİMER ve CİMER şikayetlerinin önü de kesilmiş olacak. Kaldı ki, bugüne kadar kadro anlamında oldukça yetersiz kalan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, özellikle İstanbul'da 39 ilçeye bakmakla görevli sadece 2 veteriner hekimi varken ve ihlallere fiilen yetişemiyorken, bu tasarı ile böyle bir yükün altından nasıl kalkabileceği ise büyük bir soru işaretidir. Hayvan a yönelik şiddet uzunca bir zamandır tartışılırken, hayvan hakları savunucuları ve yurttaşlar tarafından da suçlulara daha ağır yaptırımların olmasına yönelik çok sayıda eylem düzenlendi. Hükümete yapılan çağrılarda örgütler ve aktivistler, hayvanlara yönelik şiddetin bir kabahat değil suç olması yönünde taleplerini iletmişti. Meclis'te görüşülmek üzere hazırlanan ve gün içerisinde medyaya yansıyan torba taslakta ise hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla bir tasarı yer aldı. Bu kapsamda hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere 4,5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nce 4 Ocak tarihli yazıyla Türkiye genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüşe gönderilen 27 maddelik 48 sayfalık taslakla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.Medyaya yansıyan taslakta yer alan ifadelere göre Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler şöyle:Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.Konuyla ilgili görüştüğümüz İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gonca Arkoç, şunları söyledi: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Düzenlemenin bu maddeler üzerinden yapılması cezalarda hedeflenen caydırıcılığı ortadan kaldıracak. Ertelemesi ve paraya çevrilmesi mümkün cezai yaptırımlar; her şeyden önce hayvanlara eziyet edenlerin mutlaka insanlara özellikle çocuklara aynı kötü muamelede bulunacak hastalıklı kişiler olduğunun gözden kaçırılması anlamına geliyor. Hayvanseverlerin uzun zamandır canla başla gösterdiği emekler adına ve canlar adına çok üzücü bir gelişme. Ne yazık ki bu torba yasa lar hızlı bir çözüm getiriyor gibi gözükse de işlerlik açısından faydalı olmayacak.Bu tasarıda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasının sadece bu cümle ile kaldığına işaret eden Arkoç, 'Bu durum faydalı olacak gibi görünse de şikayet konusuna gelince çok büyük bir sorun gündeme gelmekte. Eziyet suçuna sahipli hayvanlarda hayvan sahibi, sahipsizler de ise orman ve su işleri bakanlığı şikayetçi olacak. Kendi hayvanına işkence ve kötü muamele eden hayvan sahibinin kendini şikayet etmesi beklenemez. Sahipsiz hayvan için de bakanlığın harekete geçmesi uygulamada zorluk çıkaracak ve iş işten geçmiş olacaktır. Ne yazık ki böyle olacak. Soruşturmanın başlatılmasının sadece bir kurumun şikayetine bağlı olması bu tasarının bence en işlevsiz kısmıdır ve canlar adına üzücüdür. Kesinlikle bu şekilde yapılacak bir yasa sahipsiz hayvanı yine mahkemenin inisiyatifine bırakıyor. Birçok istismar cezasız kalacak. En az iki yıl ertelemesiz ve paraya çevrilemeyecek cezalar getirilmeli. Şikayet şartı ortadan kaldırılmak zorunda. Bu şekilde olursa yasanın hiçbir uygulanabilirliği kalmayacak. Bu şekilde savıcılık isterse Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın şikayeti olmadığı için soruşturma yapmayabilir' dedi.Tasarıda belediyelerin ihlallerine yönelik bir önlem olmamasını sorduğumuz Arkoç, şöyle devam etti: Ne yazık ki yasa koyucu burada yerel yönetimi korumuş. Yetkililerin hayvanlara kötü muamele konusunda görevi ihmal ve kötüye kullanmaları sebebi ile sıkı gözetim ve denetim altında tutulmalı. Sadece para cezası getirilmesi toplu zehirlemelere, barınaklardaki istismarlara karşı hiçbir önlem oluşturmayacak. Ülkemizde hayvan hak ihlallerinin başında hayvana tecavüzün gelmesi ve bu eyleme yeni tasarıda hapis cezası ile cezalandırılmayarak, verilen idari para cezası 300 liradan 2 bin liraya yükseltilmesinin ve tasarının genel hali her şeyden önce bizim toplumumuzun gelenek ve göreneklerine de aykırıdır. Böyle bir ahlaksızlığın bu şekilde meşrulaştırmas caydırıcılıktan uzaktır. Mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir.Hayvan dövüştürülmesine de 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getirilmesi konusuna da değinen Arkoç, 'Hayvanların birbirine zarar verme şartının aranmamalıdır. Tabii ki hayvan dövüşü hayvan hakkı ihlallerinin en önemlilerinden biridir. Hayvan dövüşlerine folklorik açıdan bakılması yanlışından dönülmesi gerekiyor. Öncelikle hayvan sevgisi ve hayvanların yaşam hakkının tıpkı insanlar gibi olduğunun öncelikle okullarda öğretilmesi gerekir. Bu konuda kamu spotları da oluşturmalıdır. Toplumumuzun değer yargılarında etkili olması sebebi ile Diyanet İşleri, müftülükler de bu konuda çalışmalar yapmalıdır' diye konuştu.'TCK'da madde değişikliğine gidilmesi gerekirken yine değişikliğin sadece 5199 sayılı kanunla sınırlı kalması, TCK'ya madde eklemek yerine, bütün yasal düzenlemelerin Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılmış olması çok üzücü oldu' diyen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, 'Öncelikle bu kadar önemli bir cezai düzenlemenin özel kanun yerine genel kanunda yapılmış olmasını tercih ederdik. Bu tasarıda sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kaldırıldı. Amacımız sahipsiz hayvanların da TCK kapsamına alınması iken, bir de üstüne sahipli hayvanların da TCK'dan çıkarılarak sahipli-sahipsiz bütün hayvanların 5199 kapsamına alınmış olması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Zaten sahipli hayvana karşı yapılan eziyete 4 aydan 3 yıla hapis cezası veriliyordu. Bu kapsama sahipsiz hayvanların da alınmış olması sevindirici. Ancak cezanın alt sınırının 2 yıl olmaması, cezanın paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yol açacak. O nedenle getirilen ceza caydırıcı değildir. Alt sınırların en az 2 yıl olarak düzenlenmesi gerekirdi' dedi.Tasarının belki de en önemli hususunun şikayet hususu olduğunu belirten Kalafatoğlu, şöyle devam etti: Sahipli hayvana karşı yapılan eziyette hayvan sahibinin şikayeti aranmakta iken sahipsiz hayvana karşı yapılan eziyette ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın şikayeti aranıyor. Böylelikle kendi hayvanına zarar verebilecek kişiye ceza sistemi çalışmayacak. Bunun yanı sıra, vatandaşların, derneklerin, biz İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin şikayet hakkı da ortadan kaldırılıyor. Bu hak, sadece bakanlığa tanınmakta. Böylelikle, bizlerin yaptığı onlarca BİMER ve CİMER şikayetlerinin önü de kesilmiş olacak. Kaldı ki, bugüne kadar kadro anlamında oldukça yetersiz kalan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, özellikle İstanbul'da 39 ilçeye bakmakla görevli sadece 2 veteriner hekimi varken ve ihlallere fiilen yetişemiyorken, bu tasarı ile böyle bir yükün altından nasıl kalkabileceği ise büyük bir soru işaretidir.