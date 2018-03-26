Hayvanlar için projeler üretiyorlar

Belediyelerden destek bekliyoruz
Şu an bir belediyeden boş bir alan yardımı beklediklerine değinen Bonomo, istedikleri alanda yapılan yeri barınak gibi düşünmeyeceklerini, çünkü barınaklarda çok fazla hastalık olduğunu belirterek, 'Biz yapacağımız merkezi, daha çok gelip geçici bir transit merkezi gibi düşünüyoruz. Onlara orada en iyi şekilde bakıp hayvanların huylarını, soylarını daha iyi tanıyıp, en uygun hangi aileye verilebilir? sorusunun cevabına, uygun aileye yönlendirmek temel amacımız. Eğer ki bir travması varsa, eğitimini ve rehabilitasyonunu yaptırıp, iyi bir şekilde yuvalandırmak gibi bir projemiz var. Bu projeyi hayata geçirebilmek için uygun bir alana ihtiyacımız var. Şu anda belediyelere bu projemizi sunup uygun bir alan için destek bekliyoruz. Dernek olarak yeni girişimlerde bulunuyoruz. Şu anda bünyemizde 16 kişi var. 16 kişiyle başladık, bu şekilde devam ediyoruz. Hiç üye almayı düşünmedik. Bunun nedeni insanlara, 'Yıllık ya da aylık şu kadar aidat ödemeniz gerekiyor' demek saçma gelmesi. Böyle bir durumun hayvanlar için yapılan projelerin mantığına ters düştüğünü düşünüyorum. Çünkü insanlar bize para vermek istemediği takdirde, onlardan para istemiyoruz. Örneğin aldığınız ve okuduğunuz kitap evin bir köşesinde duruyor. Bu size fazlalık olarak geliyor. Onu bize yolladığınızda, onu satıp o şekilde klinik borçlarımızı temin ediyoruz.'
Yasalar değişmeli
İzmir'de araba çarpan, damdan düşen ve terk edilen bütün hayvanların ihbarlarının derneğe geldiğini ve mümkün mertebe hepsine yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Bonomo, Aslında ülkemizde hayvanlarla ilgili sorunların sadece İzmir'de değil genel olarak yaşandığını vurgulayıp, '5199 sayılı bir kanun var. O kanunda hayvanlar mal olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla biri gelip benim hayvanıma tecavüz ettiğinde, silahla öldürdüğünde, arabayla ezdiğinde gibi durumlarda benim malıma zarar verdiği için ben ona sadece para cezası verdirtebiliyorum. Aslında benim canımı öldürüyorsun. Yasaların uygulanmaması, her şeyden önce başta bunun değişmesini istiyoruz' dedi.