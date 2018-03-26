Hayvanlar için projeler üretiyorlar

Ekim 2014'te barınaktan çıkarılan hasta bir köpek ve yavrularının tedavi masraflarını ödeyebilmek için ikinci el eşyalarını sosyal medya üzerinden açık artırma ile satan 'Hayvanlar İçin Projeler' derneği bugün büyüyerek sahipsiz ve sokak hayvanlarına yardım ediyor

Gamze Geçer-

Belediyelerden destek bekliyoruz

Şu an bir belediyeden boş bir alan yardımı beklediklerine değinen Bonomo, istedikleri alanda yapılan yeri barınak gibi düşünmeyeceklerini, çünkü barınaklarda çok fazla hastalık olduğunu belirterek, 'Biz yapacağımız merkezi, daha çok gelip geçici bir transit merkezi gibi düşünüyoruz. Onlara orada en iyi şekilde bakıp hayvanların huylarını, soylarını daha iyi tanıyıp, en uygun hangi aileye verilebilir? sorusunun cevabına, uygun aileye yönlendirmek temel amacımız. Eğer ki bir travması varsa, eğitimini ve rehabilitasyonunu yaptırıp, iyi bir şekilde yuvalandırmak gibi bir projemiz var. Bu projeyi hayata geçirebilmek için uygun bir alana ihtiyacımız var. Şu anda belediyelere bu projemizi sunup uygun bir alan için destek bekliyoruz. Dernek olarak yeni girişimlerde bulunuyoruz. Şu anda bünyemizde 16 kişi var. 16 kişiyle başladık, bu şekilde devam ediyoruz. Hiç üye almayı düşünmedik. Bunun nedeni insanlara, 'Yıllık ya da aylık şu kadar aidat ödemeniz gerekiyor' demek saçma gelmesi. Böyle bir durumun hayvanlar için yapılan projelerin mantığına ters düştüğünü düşünüyorum. Çünkü insanlar bize para vermek istemediği takdirde, onlardan para istemiyoruz. Örneğin aldığınız ve okuduğunuz kitap evin bir köşesinde duruyor. Bu size fazlalık olarak geliyor. Onu bize yolladığınızda, onu satıp o şekilde klinik borçlarımızı temin ediyoruz.'

Yasalar değişmeli

İzmir'de araba çarpan, damdan düşen ve terk edilen bütün hayvanların ihbarlarının derneğe geldiğini ve mümkün mertebe hepsine yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Bonomo, Aslında ülkemizde hayvanlarla ilgili sorunların sadece İzmir'de değil genel olarak yaşandığını vurgulayıp, '5199 sayılı bir kanun var. O kanunda hayvanlar mal olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla biri gelip benim hayvanıma tecavüz ettiğinde, silahla öldürdüğünde, arabayla ezdiğinde gibi durumlarda benim malıma zarar verdiği için ben ona sadece para cezası verdirtebiliyorum. Aslında benim canımı öldürüyorsun. Yasaların uygulanmaması, her şeyden önce başta bunun değişmesini istiyoruz' dedi. Hayvan lar İçin Projeler derneği zaman içinde gördükleri ilgi ve destek sayesinde çok daha fazla muhtaç cana yardım eli uzatıp, Kasım 2015'te 16 kişilik ekibi ile resmi hayatına başlıyor. Ardından kurucu üye Funda Bonomo, eski kitapları, ikinci el kıyafetleri, bir heves alınıp kullanılmamış aklınıza gelebilecek her türlü eşyayı alıcılarıyla buluşturarak elde ettiği bağışlarla barınak ve besleme gruplarına mama yardımında bulunuyor. Bonomo sahipsiz ve terk edilmiş canların önce sağlıklarına sonra mutlu yuvalarına kavuşturduklarını belirterek şu şekilde devam etti: 'Açık artırmalarımıza, ressamlar tablolarını, yazarlar kitaplarını, sporcular formalarını bağışladılar. Tedavileri süren patili çocuklarımız yararına dövme sanatçısı dövme, güzellik merkezi cilt bakımı yaptı. Destekçilerimize, oteller bağışları karşılığı tatil hediye etti, restoranlar yemek verdi. Kermeslerimizde satılmak üzere yüzlerce duyarlı firma, ürünler hibe etti. Anneler tepsi tepsi kurabiye ve poğaça yapıp getirdi, anneanneler atkılar eldivenler ördü. 'HİP' çok kısa sürede çok sayıda iyi insanın aynı duygular ve aynı amaçlarla bir araya geldiği, katkıda bulunmak isteyen herkesin kendi imkanları doğrultusunda fark yaratabildiği keyifli bir oluşum haline geldi. Hayvan dostlarımızın yaşam haklarını savunmak, onlara layık oldukları hayatları sağlayabilmek için 'HİP Melekleri'nin de destekleriyle yolumuza devam edeceğiz. Aramıza katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Sosyal medyada HİPDER adıyla şekillendik. Bize oradan ulaşanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.'Şu an bir belediyeden boş bir alan yardımı beklediklerine değinen Bonomo, istedikleri alanda yapılan yeri barınak gibi düşünmeyeceklerini, çünkü barınaklarda çok fazla hastalık olduğunu belirterek, 'Biz yapacağımız merkezi, daha çok gelip geçici bir transit merkezi gibi düşünüyoruz. Onlara orada en iyi şekilde bakıp hayvanların huylarını, soylarını daha iyi tanıyıp, en uygun hangi aileye verilebilir? sorusunun cevabına, uygun aileye yönlendirmek temel amacımız. Eğer ki bir travması varsa, eğitimini ve rehabilitasyonunu yaptırıp, iyi bir şekilde yuvalandırmak gibi bir projemiz var. Bu projeyi hayata geçirebilmek için uygun bir alana ihtiyacımız var. Şu anda belediyelere bu projemizi sunup uygun bir alan için destek bekliyoruz. Dernek olarak yeni girişimlerde bulunuyoruz. Şu anda bünyemizde 16 kişi var. 16 kişiyle başladık, bu şekilde devam ediyoruz. Hiç üye almayı düşünmedik. Bunun nedeni insanlara, 'Yıllık ya da aylık şu kadar aidat ödemeniz gerekiyor' demek saçma gelmesi. Böyle bir durumun hayvanlar için yapılan projelerin mantığına ters düştüğünü düşünüyorum. Çünkü insanlar bize para vermek istemediği takdirde, onlardan para istemiyoruz. Örneğin aldığınız ve okuduğunuz kitap evin bir köşesinde duruyor. Bu size fazlalık olarak geliyor. Onu bize yolladığınızda, onu satıp o şekilde klinik borçlarımızı temin ediyoruz.'İzmir'de araba çarpan, damdan düşen ve terk edilen bütün hayvanların ihbarlarının derneğe geldiğini ve mümkün mertebe hepsine yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Bonomo, Aslında ülkemizde hayvanlarla ilgili sorunların sadece İzmir'de değil genel olarak yaşandığını vurgulayıp, '5199 sayılı bir kanun var. O kanunda hayvanlar mal olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla biri gelip benim hayvanıma tecavüz ettiğinde, silahla öldürdüğünde, arabayla ezdiğinde gibi durumlarda benim malıma zarar verdiği için ben ona sadece para cezası verdirtebiliyorum. Aslında benim canımı öldürüyorsun. Yasaların uygulanmaması, her şeyden önce başta bunun değişmesini istiyoruz' dedi.