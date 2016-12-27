Hazine avcılarının açtığı çukurlar tehlike saçıyor!

İzmir Gaziemir'de define avcıları boş arazilerde kral mezarı arıyor

İzmir'de zengin olma hayali ile define arayanları Gaziemir'deki Aktepe Mahallesi'nde çukurlar açıyor. Daha önce Kadifekale'deki tarihi yerlerde arama yapan define avcıları şimdi de Aktepe Mahallesi'nde bulunan boş araziye gözünü dikti. Define avcılarının bu bölgede yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi.



Aktepe Mahallesi sakinleri, yıllardır bu bölgede kral mezarı ve altın olduğuna dair söylentilerin dolandığını, bu yüzden de ellerindeki hayali define haritaları ile define aradıklarını söyledi. Ancak define avcıları açtıkları çukurları geri kapatmıyor. Bu çukurların kapatılmaması da özellikle çocukların hayatını tehlike altına alıyor. Mahalle sakinleri yetkililerden bu çukurlarla ilgili önlem almasını istiyor.