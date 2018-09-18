Hedefimiz Ahiliği gençlere öğretmek

İzmir'de Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı. Her yıl 17-23 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası, düzezlenen ve düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek. İzmir Valiliği, ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği"nde Şed Kuşatma töreni yapıldı, tiyatro gösterisi ve yılın kalfası, çırağı ve ahisine özel kıyafetler giydirildi

Şefika Bal/Burcu Özkan-Bir deri ustası olar pirimiz Ahi Evran tarafından kurulan Ahi Teşkilatı, Selçuklulurdan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar ahlaki ve mesleki yönleri ile devlet ve toplum yaşamına yön vermiştir diye konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Zekeriya Mutlu "Bugünkü sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının temelini oluşturan ahi örgütleri, devlet teşkilatlanmalarına da örnek olmuş, içinden pek çok ülke yönetimi çıkarmıştır. Örneğin Orhan Bey ve oğlu 1. Murat. 3 gün boyunca düzenlenecek olan etkinliklerimizde ahilik kurallarını, öğretilerini kamuoyuna tanıtmak ve özellikle yeni nesil Ahi Evran öğretilerini benimsetmek hedefini güdüyoruz" diyerek Tüm İzmirlileri etkinliğe davet etti.

Ahilikte söylenen bir çok şeyi buradan çıkınca bir kere daha açıp okuyun diyerek Ahilik felsefesine dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, "Onun değerini daha iyi anlamamız gerekiyor. Özellikle belirtmek istediğim şey şu ki, zor günlerden geçiyoruz ve ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Ama bu ülke, bu topraklar bizimdir ve atalarımızın kanıyla sulanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl ki bu ülke için uğraştı, bizim de ülkemizin geleceği yönünde umudumuz tamdır" diye söyledi.

Ahilik, bölüşmek, paylaşmak demektir

Ahilik Kardeş olmak demektir diye söyleyen İzmir Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, " Ahilik, bölüşmek, paylaşmak demektir. Ahiliğin tam Türkçe karşılığı 'Akı' dan gelir yani mertlik cömertlik eli açıklık yiğitlik demektir. Ahilik anadoluyu aydınlatan Horosan erenlerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin ışığı ile ahi evranların anadoluda Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini bağlayan, sadece şehir ve kasabalarda değil en üçra köy ve mevralara kadar yerleşmesini sağlayan birliğin, dayanışmanın ve millet olmanın bilincini aşılayan ahlak felsefesidir" şeklinde konuştu.

Ahiliği gördükçe ülkeye olan sevgimiz tekrar kabarıyor

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Ahiliği gördükçe ülkeye olan sevgimiz tekrar kabarıyor ve insan olduğumuzu hissediyoruz. Ahiliği yaşatmak herşeyden önemli. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşamış ve yaşatılmış olan Ahilik aslında bir yaşam felsefesi. O dönemin koşullarını düşündüğümüzde, bugün ahiliğin sadece esnaf olarak daraltılmasının doğru olmadığını söyleyebiliriz. Yaşama ve insana dair ahlaktan ve yiyecekten giyeceğe üreten kim varsa, o günden bugüne ahiliği yaşatmıştır" dedi.