Hedefleri İzmir'de bisiklet turu yapmak

Moris Bencuya Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde otizmli çocuklar için her çarşamba günü gönüllülerin katılımıyla bisiklet, halk dansları, fotoğrafçılık ve izcilik eğitimleri veriliyor. Bisiklet kullanmayı öğrenen ve seven öğrencilerin hedefi İzmir'de bisiklet turu yapmak

Süleyman Gülen-Konak'ta Moris Bencuya Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde otizmli çocuklar için her çarşamba günü gönüllülerin katılımıyla bisiklet, halk dansları, fotoğrafçılık ve izcilik eğitimleri veriliyor. Otizmli bireylerin iple çektiği etkinliklere katılım yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşiyor. Gönüllüler eşliğinde otizmli bireylerin gelişimleri incelenip daha farklı aktiviteler için araştırma yapılıyor. Otizmli bireyler için engelsiz bir ortam oluşturulup gelişmelerine katkı sunuluyor.

Moris Bencuya Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde bulunan saha, Türkiye'de otizmli bireylere yönelik yapılan ilk saha konumunda. Bisiklet sürmek gibi çeşitli etkinliklere uygun olarak tasarlanan sahada otizmli bireyler hoşça vakit geçiriyor. Yapılan etkinlikler üzerine konuşan Moris Bencuya Otistik Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ercan Mermer, otizmli bireyler için her türlü kolaylığı yaptıklarını vurguladı. Otizmin toplum tarafından fark edilmesi gerektiğinin de altını çizen Mermer, otizmli bireyleri topluma kazandırmanın halk görevi olduğunu söyledi. Mermer, "Burada gönüllülerimizle birlikte Türkiye'nin ilk otizmli bireylere yönelik sahasını yaptık. Birlikte boyadık. Çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Her türlü desteği de veriyoruz. Devletimiz boyamızdan tuvalet kağıdına kadar her türlü eksiğimizi karşılıyor, bize destek oluyor. 4 kişilik sınıflarda 2 öğretmenimizin eşliğinde derslerimiz sürüyor. Çocuğunu vakıf okuluna veren bir tanıdığım var. Okula yıllık 80 bin lira ödemiş ve çocuğu tuvalet eğitimini kazandı diye seviniyor. Bizde ise öğrencilerimiz bisiklet kullanıyor ve aileleri buna inanamıyor. Diğer okullara göre devlet bize daha çok destek veriyor. Her şeyimiz makineli. İçtiğimiz su bile arıtılmış sudur. Buradaki bir çocuğun maliyeti devlet okulundaki normal bir çocuktan kat kat fazla. Bir çocuğun yıllık maliyeti 15 bin lirayı geçiyor. Bir ilkokul veya lise öğrencisinin devlete yıllık bu kadar maliyeti yok. Çok pahalı bir eğitim veriyoruz. Otizmli bireyleri topluma kazandırmak bizim görevimiz" dedi.

Hedefimiz İzmir'de bisiklet turu



İlerideki hedeflerine yönelik de konuşan Okul Müdürü Ercan Mermer, hedeflerinin İzmir'de bisiklet turu olduğunu belirtti. Mermer "Bisiklet eğitimine katılan otistik öğrencilerimizin yüzde 90'ı bu işi kavradı. Burada farklı bisiklet topluluklarından gönüllülerimiz de bulunuyor. Onların da katkısıyla şehirde bisiklet turunu gerçekleştirmek istiyoruz. İnciraltı'na doğa yürüyüşümüz oldu, çeşitli yerlerde halk oyunları gösterileri düzenledik. Neden şehirde bisiklet turu da yapmayalım ki? Çocuklarımızın buna yeteneği de, ilgisi de var" diyerek sözlerini tamamladı. Gönüllüler kar kış demeden çalışıyor. Moris Bencuya Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde işçisinden fabrikatörüne, avukatından hekimine kadar her meslek grubundan gönüllü bulunuyor. Gönüllüler uzman oldukları alanlarda otistik bireylere eğitimler veriyor. İlk eğitimin bisikletle başladığı merkezde halk oyunları, fotoğrafçılık ve izcilik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Uygulama merkezinde 3 yıldır bisiklet eğitimi veren emekli kimya mühendisi Cem Tabanlı, otistik bireylerdeki denge unsuruna dikkat çekti. Tabanlı, "Bizim için ön planda olan otistik çocuklardaki denge unsuruydu. O yüzden otistik bireylerin ileriki hayatlarını kurabilmeleri için denge çok önemli. Biz de bunu en iyi bisiklet ile sağlayabiliriz diye düşündük. Zaten biz emekli insanlar olarak bisiklet meraklısıyız. Öğretmeninden bisiklet sürebilir talimatı ile aldığımız otistik bireyin eğitimine aşamalı olarak başlıyoruz. Oturmayı, dik durmayı, gidonu tutmasını öğreniyor. Pedalsız bisiklette leylekleme yapmayı kavrıyor. En son da pedal çevirme ve frene geliyor. Burada ülkemizin farklı şehirlerinden, üniversitelerinden gönüllülerimizle otistik bireylerin hocaları eşliğinde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada bir aile olduk" diye konuştu.

Fotoğrafları sergileniyor

Moris Bencuya Otistik Çocuklar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde otistik bireylerin çektiği fotoğraflar, 'Gözümüzden Kaçmaz' isimli fotoğraf sergisiyle sergileniyor. Gönüllüler ve öğretmenler herkesi tüm halka açık olan sergiye davet etti.