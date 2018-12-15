Hediyelik Eşya Günleri halayla başladı

İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Souvenır Hediyelik Eşya Günleri'nin açılışına halk akın etti. Bando eşliğinde halaylar çeken vatandaşlar açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Halkın kendi organizasyonuna 29 yıldır sahip çıktığını vurgulayan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, SOUVENIR'ın bol seçenek ve indirimli fiyatlarıyla katılımcısına da ziyaretçisine de kazandırdığını söyledi

İzmir Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'ndeki SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri'ne bu sene yaklaşık 80 firma katıldı. Çarpıcı fikirlerle üretilen hediyelik ürünlerini vitrinlerine yerleştiren katılımcılar sürpriz bir açılışla karşılaştı. Önce girişte Çamdibi Göçmen bandosunun sesi duyuldu. Daha sonra açılışa katılmak için SOUVENIR'a akın eden vatandaşlar halaylar çekmeye başladı. Göçmen kostümleri ile genç kızların geleneksel oyunları açılışa ayrı bir neşe kattı. Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer iyi dileklerle SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri'nin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından davetliler toplu olarak standları ziyaret etti. Çamdibi göçmen bandosunun eşliğinde gerçekleşen ziyaretler davetlileri mutlu etti. 30 Aralık akşamına kadar sürecek olan SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri kapsamındaki standlarda Ahşap aksesuarlar, Antika hediyelik eşyalar, Bijuteri, Çiçek, Deri ve tekstil aksesuarları, Elektronik eşyalar, Ev tekstili, Gıda, Gümüş aksesuarlar, Kırtasiye ürünleri, Kitap, Kozmetik, Kristal ürünleri, Ofis aksesuarları, Oyuncak, Saat, Seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye gibi hediyelikler görücüye çıktı.

ALTIN VE PIRLANTADA FIRSAT GÜNLERİ

Aynı çatı altında mücevher takıda çadır fırsatlarını sunacak olan Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri 22 Aralık tarihinde açılacak. Her çeşit muhtelif ayarda Altın takı, Elmas, Pırlanta ürünler, Tek taş yüzükler, Setler, Kolyeler, Bilezikler, Küpeler, İncili ürünler, Yakut, Safir, Yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılacak. 22-30 Aralık tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi'ndeki organizasyon 9 gün sürecek. Mücevher takıda çadır fırsatlarının sunulacağı organizasyonun vatandaşlardan yine yoğun ilgi göreceği tahmin ediliyor.

SOUVENIR'DA BALKAN RÜZGARI ESECEK

SOUVENIR kapsamında düzenlenecek defile nefesleri kesecek. Düşler Atölyesi tarafından 5. kez düzenlenecek defilede Balkan ve Kına geceleri kostümleri davetlilerin beğenisine sunulacak. 35 manken sahnede 2019'un koleksiyonunu taşıyacak. Büyük ilgi görecek olan defile ilk gün saat 19.00'da gerçekleşecek.

SOUVENIR'A HALK SAHİP ÇIKTI

SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri'nin açılışına çok sayıda vatandaşın katılımının kendileri ve katılımcılarını mutlu ettiğini vurgulayan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, "SOUVENIR Egenin bir markası. Bu markanın altında Halk var. Hediyelik sektörünün temsilcileri var. Sıcak bir ortam var. Biz de bu organizasyonun Kültürparkta yapılmasını arzu ediyoruz. Ama verilmiyor. Bu sıcak atmosferin devam etmesi adına tüm zorluklara rağmen SOUVENIR'ı yapıyoruz. Bunuda sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Organizasyonuna sahip çıkan halkımıza en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum"dedi. Organizasyonda 30 Aralık akşamına kadar ürünlerin tanıtımları ve avantajlı fiyatlardan satışları yapılacak. 16 gün sürecek organizasyon her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Geçmiş yıllarda büyük talep gördüğü için organizasyon kapsamında Kültürpak Basmane kapısı önünden Tepekule Kongre Merkezi'ne ücretsiz ulaşım servisi gerçekleştirilecek.