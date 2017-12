İzmirlilerin, her yeni yıl öncesindeki uğrak noktalarından olan SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri İzmir’de başladı. SOUVENIR’a hediyelik eşya sektöründe söz sahibi 80 firmanın katıldığını belirten Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, ‘SOUVENIR tüm İzmir’e indirimli şok fiyatlarla mutluluk dağıtacak’ dedi

İzmirlilerin her yılbaşı öncesinde sevdiklerine hediye alabilmek için mutlaka ziyaret ettikleri SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’nin 28’incisi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Hediye meraklılarının katıldığı fuarın açılışında konuşan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, SOUVENIR’ın bir İzmir geleneği olduğunu belirterek, katılımcıları ziyaretçilerini hatta ziyaretçilerinin sevdiklerini mutlu eden organizasyonu düzenlemeyi bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Gençer, ‘Kentimizde SOUVENIR’ın açıldığını duyanlar yeni yıla az kaldığını hatırlıyor. Sevdiklerini sevindirmek için stantları ziyaret ediyorlar. Çarpıcı fikirlerle oluşturulan hediyeliklerin avantajlı fiyatlardan sunulması herkesi hediyelik almaya, sevdiklerini mutlu etmeye teşvik ediyor. SOUVENIR tüm İzmir’e indirimli şok fiyatlarla mutluluk dağıtacak’ dedi.



80 firma katıldı



Konuşmaların ardından davetlilerin de katılımıyla 28’inci SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’nin kurdelesi kesildi. İlk ziyaretçiler olan davetliler stantları gezdi. Bu yılki SOUVENIR’a hediyelik eşya sektöründe seçkin 80 firma katıldı. Stantlarda Ahşap aksesuarlar, antika hediyelik eşyalar, bijuteri, çiçek, deri ve tekstil aksesuarları, elektronik eşyalar, ev tekstili, gıda, gümüş aksesuarlar, kırtasiye ürünleri, kitap, kozmetik, kristal ürünleri, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye gibi hediyelikler görücüye çıktı. Birbirinden güzel hediyeliklerin tanıtımları ve farklı oranlardaki indirimlerle satışları başladı.



Ücretsiz ulaşım imkanı



16 gün sürecek organizasyon her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Geçen sene büyük talep gördüğü için organizasyon kapsamında Kültürpak Basmane kapısı önünden Tepekule Kongre Merkezi’ne ücretsiz ulaşım servisi gerçekleştiriliyor.



Altında ‘indirim’ zamanı



22 Aralık’ta SOUVENIR’ın Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri de başlayacak. Her çeşit muhtelif ayarda altın takı, elmas, pırlanta ürünler, tek taş yüzükler, setler, kolyeler, bilezikler, küpeler, incili ürünler, yakut, safir, yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılacak. Mücevher takıda çadır fırsatlarının sunulacağı organizasyonun vatandaşların yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor. SOUVENIR, 31 Aralık tarihinde tamamlanacak.