Hekim hasta arasında köprü oluyorlar

Onkoloji hemşiresi Ferda Emirza tarafından İzmir'de kurulan Onkohem Hemşirelik Hizmetleri, onkoloji ve nöroloji hastalarına evde hemşirelik hizmeti sağlıyor. Emirza, Onkohem olarak tedavi süresince hasta ve hasta yakınlarına destek olmayı ve ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti

Gamze Geçer-Hekim ve hasta arasında köprü görevi gördüklerini belirten Emirza, 'Hastalarımızın durumu ile ilgili olarak hekimlerine sürekli rapor veriyoruz. Böylece hekimler hastalarının durumlarından sürekli haberdar oluyorlar. Tıbbi olarak da açıklama yaptığımız için hastada gelişen herhangi bir komplikasyon, enfeksiyon gibi istenmeyen durumlarda hastamızın hekimi daha doğru müdahale etmesine de katkı sağlamış oluyoruz' dedi. Görev yaptığı süre boyunca hastaların ve hasta yakınlarının tedavi süresince çok sıkıntılar çektiğini gözlemlediğini belirten Ferda Emirza, hastaların aldıkları ilaçlar, ışın tedavisi gibi tedaviler yan etkileri çok ağır olan tedavi yöntemleri olduğunu, hasta ve hasta yakınlarının desteğe ihtiyaç oldukları bu süreçte hastalarına yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Evde bakım ve tedavi

Hastane ortamının enfeksiyona açık bir ortam olduğunu belirten Emirza şöyle devam etti, 'Onkoloji hastalarımızın aldıkları tedavi sonucunda bağışıklık sistemi zayıfladıkları için enfeksiyona maruz kalmamaları ve hastanede yorulmamaları için hastaların hastane ortamı dışında evinde yapabileceğimiz bakım ve tedavileri uyguluyoruz. Yatağa bağımlı hastalarda da tüm bakım ve tedavilerine evde yardımcı olabiliyoruz. Örneğin, beslenme sondası uygulama, idrar sondası uygulama, yatak içi yara pansumanları, yatak içi banyo gibi ihtiyaca yönelik hizmetlerimiz bulunmaktadır. Onkoloji hastalarımızın çoğunda bulunan port kateteri yıkama, port katater iğnesini takma, çıkarma gibi ya da port kataterinden sıvı tedavisi uygulama hizmetlerimizde mevcuttur. Bu uygulamamız hem hasta hem de hasta yakınına kolaylık sağlamaktadır.'



Evde laboratuvar hizmetleri



Evde laboratuvar hizmetleri hakkında da bilgiler veren Emirza, 'Hastalar doktorunun verdiği laboratuvar istek formu ile bize başvurduklarında biz hastanın evine gidip istenilen tetkikleri alıyoruz ve laboratuvarımıza veriyoruz. Daha sonra sonuçlarını hastamıza ulaştırıyoruz. Yine doktorun bizim uygulamamızı istediği order(hekim istek formu) ile sıvı tedavisi uygulamamızı hastanın evinde uyguluyoruz' dedi.



Sunulan hizmetler



Ağrı değerlendirme

Anksiyete değerlendirme

Beslenme değerlendirme

Bulantı kusma değerlendirme

Fiziksel aktivite değerlendirme

Dekübit(yatak yarası) değerlendirme

Ödem değerlendirme ve ödem pansumanı

Dekübit(yatak yarası) değerlendirme

Hasta ve hasta yakını eğitimi

İnsülin eğitimi ve kan şekeri ölçümü

Hastaya foley(idrar) sonda takılması ve bakımı

Hastaya nazogastrik sonda (beslenme sondası) takılması ve bakımı

Tansiyon/nabız takibi

Şeker ölçümü

Dikiş alma