Helikopter düştü 5 personelin durumu iyi

İzmir'in Menderes İlçesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı'ndan su alan yangın söndürme helikopteri, bugün saat 06.20'de 'Bambi' olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme takılması nedeniyle baraj gölüne zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki 1'i yaralı 5 personel botla kurtarıldı. 1 personel Gaziemir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet, diğer 4'ü ise Bozyaka Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 personelin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaynak: DHA
KISMEN KONTROL ALTINDA
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 500 hektarda etkili olan onlan yangınının kısmen kontrol altına alındığını iki noktada yangının sürdüğünü belirterek, genişleme olmaya iki noktada söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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