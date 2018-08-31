Hem çocuklara hem annelere spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl Buca'da hizmete açtığı Türkiye'nin ilk Sosyal Yaşam Kampüsü spor faaliyetlerinin de merkezi haline geldi. Kampüs çatısı altındaki spor okulları, İzmir’in dört bir yanından çocukları bir araya getirirken, kadınlar için düzenlenen step-aerobik kursları da büyük ilgi görüyor

Büyüklüğü ve sahip olduğu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olan İzmir Sosyal Yaşam Kampusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını tüm unsurlarıyla yansıtan bir merkez haline geldi. Bünyesinde huzurevi, aşevi, spor salonu ve yüzme havuzu, çocuk ve gençlik merkezi, engelli merkezi, rehabilitasyon merkezi gibi bölümler barındıran kampüsteki spor etkinlikleri ise büyük ilgi görüyor. Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki cimnastik, basketbol ve tekvando eğitimleri İzmir‘in dört bir yanından çocukları bir araya getirirken, pazartesi-çarşamba ve cuma günleri kadınlar için düzenlenen step-aerobik kursları da yoğun bir katılıma sahne oluyor.

Hedef yeni sporcular yetiştirmek

Basketbol spor okulunda 7-9, 10-11 ve 12-14 yaş gruplarında 3 kategoride pazartesi ve çarşamba günleri eğitim veriliyor. Kursa katılan öğrenciler, temel basketbol eğitimi alırken, yetenekli olanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyespor ve kentteki diğer kulüplerin altyapı takımlarına kazandırılıyor.

Cimnastikte 6-8 ve 9-11 yaş grubu öğrenciler, salı ve perşembe günleri kurslara katılıyor. Derslerde koordinasyon, esneklik ve geliştirici hareket çalışmaları yapılıyor. Tekvando kursları ise salı-perşembe günleri 7-12 yaş grubuna yönelik olarak devam ediyor. Yine aynı günlerde 7-15 yaş arasındaki çocuklar, temel voleybol eğitimi alıyor. Salı ve perşembe günleri beş farklı yaş grubunun yer aldığı yüzme kurslarında 5 yaştan 18 yaşa kadar eğitimler düzenleniyor.

Kulüp misyonu doğrultusunda hedeflerinin altyapıdan sporcu yetiştirmek olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, amaçlarını "Spor okullarında başarılı olan kursiyerleri teşvik ederek kulübümüzün ve İzmir kulüplerinin alt yapısını desteklemeyi hedefliyoruz. Tüm branşlarda yaz-kış devam eden spor okullarımızdan elit gruplar oluşturarak, yarışmacı takımlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istiyoruz" şeklinde açıklıyor. Spor okullarında yaz dönemi 15 Eylül'de sonlanacak, kış dönemi ise 24 Eylül'de başlayacak.

21 branşta eğitim var

İzmir Büyükşehir Belediyesor’un İzmir genelinde 21 ayrı branşta açtığı yaz spor okulları da büyük ilgi görüyor ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Herkese sağlıklı ve bilimsel spor imkanı sağlamayı hedefleyen spor okulları Celal Atik Spor Salonu, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Evka-4 Spor Salonu, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Salonu ve Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılıyor.

Kültürpark Fuar Alanı içinde yer alan Celal Atik Spor Salonu, 15 branşta (Aerobik, zumba, basketbol, voleybol, masa tenisi, sağlıklı yaşam, cimnastik, futbol, tekvando, tenis, halk oyunları, kano, satranç, atletizm, judo) yaz dönemi boyunca 8 bin öğrenciye imkan sağladı. Beş branşın (Cimnastik, basketbol, tekvando, voleybol, step-aerobik) yer aldığı Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde ise 4 bin kursiyer eğitim gördü.