Hep Avrupa'dan olacak değil ya! Bu kez bu görüntü İzmir'den

Bir çok Avrupa ülkesinde sıkça rastlanan kent parklarında güneşlenme alışkanlığı İzmir'e de taşındı

Hep Avrupa'dan olacak değil ya! Bu kez bu görüntü İzmir'den

Yer, Konak Meydanı'nın deniz tarafındaki çim alan.. Başrolde ise yabancı turistler var. Gökyüzünde parıldayan güneşi, mis gibi körfez havasını ve yemyeşil çimleri gören turist çift, soyunarak mayolarıyla kaldıktan sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında güneşlenmeye başladı. Kentin göbeğinde plaj havası estiren bu görüntü Türkiye'de pek alışılmış bir durum olmasa da, kitap okuyup güneşlenen çifti İzmir'de kimse rahatsız etmedi. Onlar da kimseye aldırış etmeden İzmir havasının keyfini sürdü.

 

Etiketler; #izmir #izmir güneşlenme #konak
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