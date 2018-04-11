Hepsi birer şampiyon!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Buz Sporları Salonu, engelleri nedeniyle birçok imkandan yoksun kalan 200 çocuğu sporla buluşturuyor. Haftada bir gün belediyenin görevlendirdiği antrenörlerden buz pateni eğitimi alan çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı bünyesinde kurduğu Türkiye'nin en modern Buz Sporları Salonu, hem Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırıyor, hem de sosyal projelerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Engellilerin sporla tanışması ve sosyalleşmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan buz pateni kursu da bunun en güzel örneklerinden biri. Sayıları 200'e ulaşan çeşitli engel gruplarından çocuk ve genç, haftada bir gün piste çıkarak antrenörler eşliğinde buzda kaymayı öğreniyor. Çocuklarının, denge ve koordinasyonun ön plana çıktığı, zorluk derecesi yüksek sporlar arasında yer alan buz pateninde önemli aşamalar kaydetmesi, aileleri de çok sevindiriyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağladığı bu hizmetin yanı sıra, kurslara katılarak buz pateni öğrenen çocukların emeklerini de karşılıksız bırakmadı. Dönem sonunda tüm çocuklara birer başarı sertifikası verildi.







