Her aile hekimine 2000 hasta düşecek

30068 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliği gidilerek, ihtiyaç olan yerlerde aile hekimlerinin ek ücret karşılığında nöbet tutmasına karar verildi



Uygulamada değişiklik

Aile hekimine bağlı hasta sayısı 2 bine düşecek

E-devletten hekim değiştirilebilecek

- Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 Sayılı Kanun'a tabi bazı yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet tutulacak. Yönetmelikte yapılan değişiklikte 'Nöbetler, aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz' diye belirtilerek, 'Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında nöbet ücreti ödenecek. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle kurum tarafından belirlenecek' diye belirtildi.Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzmir Aile Hekimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zümrüt Murat Atam, 'Bu yönetmelik zaten vardı, sadece uygulamada değişikliğe gidildi. Nöbet ihtiyaç halinde olan bir görev. Kural, ihtiyaç olan yerlerde hekim açığı varsa uygulanacak. Nöbet sistemi 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nda geçer. Ama aile hekimleri 657'ye tabi değil. O maddeye atıfta bulunarak 657 Sayılı Kanun'un 3. maddesi çerçevesinde ek ücret ödenir diyor. Önceki uygulamalarda bunlarla ilgili sıkıntı vardı. Entegre hastahane uygulaması var Anadolu'nun bir çok yerinde. Bu uygulamada aile hekimi kendi işini yapıyor, akşam nöbetini tutuyor, ertesi gün de izin kullanmadan kendi mesaisine devam ediyor. Bunun karşılığında da tabii ücretini alacak' dedi.Entegre olan hastahanelerde sorun yaşanmadığını ama olmayan yerlerde aile hekimine nöbet tutturulmadığını belirten Aile Hekimliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zümrüt Murat Atam, "Yönetmelikte nöbet yazmıyor, bu yüzden nöbet tutturamıyorsunuz. Ancak bir yerde nöbet tutulacaksa, Halk Sağlığı'na 'Burada ihtiyaç var, aile hekimlerine nöbet tutturmak istiyoruz' denir. O bölgede nöbet tutulması gerekiyorsa tutturulur. Bu kriterler İzmir için çoğu yerde tutmaz zaten. Bu ihtiyaç olan yerlerde, zaruret halinde ve açık kalmasın diye yönetmeliğe konulmuş bir madde. Şu an o tür yerlerde çalışan kişiler nöbet tutuyor" dedi.Dr. Zümrüt Murat Atam, 'Aile hekimine bağlı hasta sayısı ilk başta 3500 olarak düşünüldü. 4 bine kadar da limit konuldu. Çünkü bazı bölgelerde kayıtlı hasta sayısı 4 bine çıkarken, bazı yerlerde 2 binlerde kalıyor. Yeni hekimler sisteme katıldıkça ücret sistemi ortaya çıkacak ve limit düşürülecek. Bakanlık şu an 2 bin nüfus vermeyi planlıyor hekim başına. 2023'e kadar bir aile hekimine düşen hasta sayısının 2 binlere kadar indirilmesi planlanıyor. Çalışmalar devam ediyor' diye konuştu.İzmir İl Sağlık Müdürü Dr Bedia Salmur ise, 'Yeni çıkan yönetmelik kapsamında nöbet tutan hekimlerin nöbet ücretini daha net şekilde almaları sağlandı. Her aile hekimi ve aile sağlığı elemanı mecburi 8 saat nöbet tutar deniyordu. Hem kanunda hem yönetmelikte vardı bu. Kanundan kalkmıştı bu, şimdi yönetmelikten de kaldırılarak netleştirildi.Önceden hekim değiştirilirken toplum sağlık merkezi, hekim değişikliğini yapıyordu. Şimdi çıkan yönetmelikle e-devlet üzerinden de vatandaşın hekim değiştirmesine olanak sağlandı. Akabinde 1 Eylül'e kadar aile sağlığı merkezlerine, 3 birimli yerlerde güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi' dedi.Dr. Bedia Salmur sözlerini şöyle sürdürdü: Bazı gruplandırmalar da ele alınarak, her aile hekimi, bebeği olan annelere anne sütü eğitimi verecek. Bebek dostu aile hekimi birimleri olacak. Bu yönde bir gruplandırma yapıldı. Ayrıca her 2 bin kişiye 1 aile hekimi ortalaması baz alındı. Şu an onun için çalışma yapılıyor. Bunun düşürülmesi çok daha iyi olacak çünkü aile hekimi olan doktor, hastalarıyla daha çok ilgilenme imkanı elde edecek. Bakanlığımız bu konuyla ilgili hekim başına düşen nüfus sayısı düşürülse de, doktorların ücretinde düşüş olmayacağını söyledi.