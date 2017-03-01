Her apartmana bir 'Acil Komşum'

İlkyardım, herhangi bir kazadan veya acil hastalıktan hemen sonra sağlık görevlisinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan girişimdir

Kübra Topal-İlkyardım, herhangi bir kazadan veya acil hastalıktan hemen sonra sağlık görevlisinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan girişimdir. Türkiye'de -İlkyardım, herhangi bir kazadan veya acil hastalıktan hemen sonra sağlık görevlisinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan girişimdir. Türkiye'de ilkyardım konusunda düzenli eğitim verilmemesi ve okullarda bu konuda bir ders yer almamasından dolayı tüm bunlardan yola çıkarak, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği tarafından başlatılan, ' Acil Komşum ' projesi başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de her apartmanda bir ilkyardım gönüllüsü bulunmasını amaçlamakta.



İlkyardım Bir Arpa Boyu Yol Almadı



Aman Dokunma



Tek Koşul Gönüllülük



İlk Adım İzmir'de Atıldı

Herkes için Acil Sağlık Derneği (HIASD) kurucu başkanı, Dr. Ülkümen Rodoplu, ' İlkyardım herkese gereken bir durumdur. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 57 kez ambulanslar kaza geçirdi ve görev başında şehit olan meslektaşlarımız oldu' dedi. İlkyardımın öneminden bahseden Rodoplu, 'İlkyardım herhangi bir kazadan sonra olay yerine ambulans gelene kadar her insanın yapması gereken işler. O kadar önemli ki kaza yerine ya da acil hastalık yerine toplanan onlarca insandan, birine dahi öğretirsek ölüm, yaralanmaları ve sakatlanmaları azaltıyoruz' şeklinde konuştu.1994 yılında 112 ambulansların başlaması ile bugüne kadar kurulan 2893 istasyon var olduğunu söyleyen Rodoplu, 'Bu istasyonlarda binlerce paramedik çalışıyor. Acil sağlık hizmeti ambulans alanında, hastane öncesi sağlık hizmetleri alanında ve acil servis alanında çok ciddi gelişmeler yaşadı. Ancak ilkyardım ayağı ne yazık ki öksüz, yalnız, çaresiz kaldı' dedi. 1995'ten bu yana ilkyardım konusunda hala aynı noktada olduklarını dile getiren Ülkümen Rodoplu, 'Bende 1995'ten başlamak üzere ben dahil, değerli doktor arkadaşlarımızla emek vermemize rağmen bu konuda Türkiye'de bir arpa boyu yol almadığımızı gördük. Onun için bu konuda farklı bir şeyler yapmayı düşündük ve 'Acil komşum' projesini oluşturduk' dedi.Ülkümen Rodoplu, 'Türkiye'de kaza ve hastalanmalarda görüyoruz ki 'Aman dokunma, ambulansı bekle' söylemleri yardımsever vatandaşlarımızı yaralıya ve hastalara müdahale etmekten çekinir hale getirdi. Biz 'Acil komşum' projesiyle en çokta vatandaşlarımızı teşvik etmeye, yaralı gördüklerinde cesaretlendirmeye ve zamanında da 112'yi arayarak doğru hareketleri öğretmeye çalışacağız' şeklinde konuştu. Projede 14 konu başlığının bulunduğunu söyleyen Rodoplu, '3 saat içerisinde bu konu başlıklarını halkımıza anlatmaya çalışacağız. Ayrıca bu proje sayesinde komşuluk ilişkilerine de el atmış oluyoruz' dedi.Tek şartlarının gönüllülük olduğunu dile getiren Rodoplu, ' Hangi yaşta, meslekten, hangi cinsiyetten olursa olsun tek koşul, gönüllülüktür. Gönüllülere kırık, çıkık, yaralanma, bayılma, zehirlenme, kalp krizi gibi konular anlatılacak. Öyle bireyler bulup eğitelim ki onlarda çevrelerine yaysın' dedi.İlk pilot bölgenin Bayraklı'da Mansuroğlu ve Manavkuyu mahalleleri olduğunu söyleyen Ülkümen Rodoplu, 'Değerli muhtarlarımızla 2 hafta önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sitelerde, apartmanlarda gönüllü olan kişileri saptıyoruz ve ilk eğitimimize 23 Mart'ta Mansuroğlu'nda başlayacağız. Herkes İçin Sağlık Derneği olarak İzmir'de başlattığımız bu projeyi tüm Türkiye'ye yaymayı amaçlıyoruz' dedi.