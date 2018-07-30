Her kadın e-girişimci olabilir

E-ticaret girişimcisi Sema Alev Baltacı, kendi çabalarıyla, hiçbir destek almadan Instagram üzerinden el emeği ürünlerini satıyor. İzmir çapında başlayan satışları şu an Türkiye'nin birçok bölgesine ulaştı. Gitgide satışlarını arttıran Baltacı, Bornova'da 'Hünerli Eller Atölyesi'ni kurdu ve tüm kadınların e-ticarete adım atarak girişimci olabileceğini söyledi

Burcu Özkan- Yaklaşık bir yıldır Instagram sayfasında kendi yaptığı el emeği ürünleri satışa sunan Sema Alev Baltacı, Bornova'da kurduğu atölyesinde hem el işini öğretiyor hem de yeni ürünler yapıyor. Yaptığı tasarımlar ve el işi çalışmalarla ticareti, e-ticarete çevirdiğini belirten Baltacı şunları söyledi: El sanatları ve el işi ile bir şeyler üretmek benim bir hobimdi. Bunu ticarete dönüştürmeye karar verdim. Önce bir atölye kurdum, sonra Instagram sayfası açtım, şimdi aktif şekilde kullanıyorum Instagramı. Çalışmalarımı ve üretimlerimi de Bornova- Özkanlar'daki atölyemde yapıyorum" dedi.

Çoğu zaman yalnız çalıştığını ama bazen yardıma gelen arkadaşları olduğunu ifade eden Baltacı, "Satışlarımız şu an yaz dönemi olduğu için durgun. Örgü ve yün içeren ürünler pek satamıyoruz bu dönemde, zaten piyasadaki ekonomik dalgalanmalar da satışları olumsuz etkiliyor ama kışın satışlar son derece iyi oluyor" şeklinde konuştu.

Atölye düzenliyor

Atölyesinde uygulamalı dersler düzenlediğini belirten Baltacı, "Bornova Özkanlar'da Hünerli Eller Atölyemiz bulunuyor. Burada kurslarımız oluyor ve bu işi öğrenmek isteyen hanımlara hem eğitim veriyoruz hem de birlikte yeni ürünler üretirken eğleniyoruz. Kadınların birbirlerini desteklemesi e-ticaret dünyası için önemli. Kadınlar ticaretin her kesiminde olmalıdır bence. Benim gibi yeteneklerini sergilemek isteyen kadınları da atölyemize bekleriz" diye konuştu.

"Satışlarımı, e- ticaret üzerinden sadece İzmir değil tüm Türkiye'ye ulaştırmak benim ilk hedefimdi" diyen girişimci Baltacı sözlerine şöyle devam etti: Zaten Türkiye çevresinde satışlarımız günden güne artıyor. İlerleyen zamanlarda tüm dünyaya satış yapmayı da çok isterim. Şu anki ilerleme bunların da bir gün mümkün olacağının umudunu veriyor.

Fabrika malları ile bir tutulmamalı

Türkiye'de el emeğine çok değer verilmediğini düşünen Baltacı, "Saatlerce hatta günlerce tek bir ürün için verilen emek ve malların alımı, işleyişini tüketiciye anlatamıyoruz. Elle uğraşılmış bir çanta ile fabrika çıkışlı malın değerini aynı kefeye koymamak gerekiyor. Ürünlerin her birine özel, yün ve tasarımların olduğunu bu nedenle de parasal anlamda fark olacağını tüketicimiz anlamalı. 'Çok pahalı' diyerek emeği hiçe saymak buna gönül veren bizleri derinden üzüyor. Şunu söylemeliyim ki bu ürünler birer sanat. Hepsinin kendine has özellikleri ve yapım aşaması var. Bunların değeri fabrika çıkışlı mallarla bir tutulmamalı." dedi.